De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

Restan cuatro fechas para el cierre de la etapa regular del Torneo Apertura y Unión continúa siendo un equipo contundente en la faceta ofensiva

Unión es el equipo más goleador de la Zona A junto con Independiente.

El objetivo de Unión es clasificar a los playoffs del Torneo Apertura y por el momento lo está consiguiendo, ya que se ubica 5º en la Zona A con 19 unidades.

Pero el principal dato de cara a las últimas cuatro fechas de la etapa regular, es que el Tate mantiene intacto el poder de fuego y los números así lo demuestran.

Al punto tal, que Unión es junto con Independiente los dos equipos más goleadores de la Zona A. El Tate y el Rojo anotaron 18 goles en 12 partidos.

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Pero además, el elenco rojiblanco está entre los tres equipos más goleadores del fútbol argentino, solo superado por Independiente Rivadavia que anotó 20 goles.

Y tiene en Cristian Tarragona a su máximo goleador, con seis goles. De los últimos siete partidos, jugados, en seis Unión marcó al menos un gol, la excepción fue la derrota ante Defensa y Justicia 2-0.