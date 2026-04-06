Por primera vez desde que es DT de Colón, Medrán ganó dos partidos al hilo

Ezequiel Medrán alcanzó su segundo triunfo consecutivo como entrenador de Colón. Lo hizo por primera vez dentro de una misma competencia

Colón atraviesa su mejor momento en el campeonato y no es para menos. El Sabalero alcanzó su segunda victoria al hilo, goleando por primera vez en la competencia.

Así las cosas, es la primera vez que Ezequiel Medrán alcanza dos triunfos consecutivos con Colón dentro de una misma competencia y en un mismo año.

Y es que si bien, Colón finalizó el 2015 venciendo a Defensores Unidos 1-0 y arrancó el 2026 con la victoria ante Deportivo Madryn por 2-1, son dos torneos y años distintos.

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Pero además, con una diferencia de más de cuatro meses entre un partido y otro. Por lo cual, Medrán alcanza esta racha luego de 14 partidos dirigiendo al equipo.

Con el equipo en alza respecto a su rendimiento, el entrenador comienza a brindar certezas respecto a la formación titular y eso es un buen indicio de cara al futuro.