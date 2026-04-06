Uno Santa Fe | Colón | Colón

El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

Si bien estaba programado para el sábado, el partido entre Colón y Racing de Córdoba se pasa para el domingo

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 10:20hs
Colón recibiría a Racing de Córdoba el domingo 12 a las 19.

Colón recibiría a Racing de Córdoba el domingo 12 a las 19.

Por la 9ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón recibirá a Racing de Córdoba en el Brigadier López. Dicho partido, estaba programado desde hace tiempo para que se juegue el sábado 11 a las 19.

Colón cambia de día para el partido ante Racing de Córdoba

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la noticia, que el encuentro se postergará un día y en consecuencia se llevará a cabo el domingo 12, en el mismo horario.

El motivo tiene que ver con un pedido que realizó el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Y es que el sábado, en el estadio de Unión se desarrollará el recital de Tan Biónica.

LEER MÁS: Preocupación en Colón por Budiño: sería baja ante Racing de Córdoba

Habida cuenta de que serán dos eventos masivos, la intención es que no se junten el mismo día el partido y el recital, por lo cual Colón jugará el domingo 12.

Posteriormente, por la 10ª fecha visitará a Deportivo Morón el sábado 18 a las 15.30. Mientras que por la 12ª jornada será local ante Godoy Cruz el domingo 26 a las 19

Colón Racing de Córdoba Brigadier López
Noticias relacionadas
colon, con un emotivo homenaje a los heroes de malvinas en el brigadier lopez

Colón, con un emotivo homenaje a los héroes de Malvinas en el Brigadier López

rasmussen, con la idea fija en colon: tenemos que acostumbrarnos a estar arriba

Rasmussen, con la idea fija en Colón: "Tenemos que acostumbrarnos a estar arriba"

pier barrios y la receta de colon: la solidez es lo que nos sostiene

Pier Barrios y la receta de Colón: "La solidez es lo que nos sostiene"

medran, tras la goleada de colon: hoy dimos un paso importante hacia adelante

Medrán, tras la goleada de Colón: "Hoy dimos un paso importante hacia adelante"

Lo último

Por qué la baja de la pobreza que informó el Indec genera dudas entre especialistas

Por qué la baja de la pobreza que informó el Indec genera dudas entre especialistas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Último Momento
Por qué la baja de la pobreza que informó el Indec genera dudas entre especialistas

Por qué la baja de la pobreza que informó el Indec genera dudas entre especialistas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Ovación
De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Se diagramaron los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Se diagramaron los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury