Por la 9ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón recibirá a Racing de Córdoba en el Brigadier López. Dicho partido, estaba programado desde hace tiempo para que se juegue el sábado 11 a las 19.
El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día
Si bien estaba programado para el sábado, el partido entre Colón y Racing de Córdoba se pasa para el domingo
Por Ovación
Colón cambia de día para el partido ante Racing de Córdoba
Sin embargo, en las últimas horas se conoció la noticia, que el encuentro se postergará un día y en consecuencia se llevará a cabo el domingo 12, en el mismo horario.
El motivo tiene que ver con un pedido que realizó el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Y es que el sábado, en el estadio de Unión se desarrollará el recital de Tan Biónica.
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Habida cuenta de que serán dos eventos masivos, la intención es que no se junten el mismo día el partido y el recital, por lo cual Colón jugará el domingo 12.
Posteriormente, por la 10ª fecha visitará a Deportivo Morón el sábado 18 a las 15.30. Mientras que por la 12ª jornada será local ante Godoy Cruz el domingo 26 a las 19