El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

Si bien estaba programado para el sábado, el partido entre Colón y Racing de Córdoba se pasa para el domingo

Por la 9ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón recibirá a Racing de Córdoba en el Brigadier López . Dicho partido, estaba programado desde hace tiempo para que se juegue el sábado 11 a las 19.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la noticia, que el encuentro se postergará un día y en consecuencia se llevará a cabo el domingo 12, en el mismo horario.

El motivo tiene que ver con un pedido que realizó el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Y es que el sábado, en el estadio de Unión se desarrollará el recital de Tan Biónica.

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Habida cuenta de que serán dos eventos masivos, la intención es que no se junten el mismo día el partido y el recital, por lo cual Colón jugará el domingo 12.

Posteriormente, por la 10ª fecha visitará a Deportivo Morón el sábado 18 a las 15.30. Mientras que por la 12ª jornada será local ante Godoy Cruz el domingo 26 a las 19