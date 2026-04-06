Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión atraviesa un momento económico complejo y analiza alternativas para ordenar sus finanzas. Avanzó en cancelaciones clave y apunta a levantar embargos en los próximos días.

En medio de un escenario financiero exigente, Unión trabaja contrarreloj para recuperar margen de maniobra. La dirigencia que encabeza Luis Spahn evalúa la posibilidad de solicitar un crédito que le permita afrontar compromisos inmediatos y reordenar las cuentas.

La medida aparece como una alternativa concreta para paliar una coyuntura que combina deudas acumuladas, atrasos y limitaciones operativas producto de embargos vigentes.

Ingresos recientes y pagos estratégicos en Unión

En ese contexto, el dinero ingresado por la transferencia de Joaquín Mosqueira fue utilizado para atender obligaciones puntuales. Uno de los dolores de cabeza pasa por saldar la deuda con Sergio Levinton, vinculada al pase de Ignacio Malcorra al fútbol mexicano en 2016.

Ese movimiento no es menor: forma parte de una estrategia para destrabar conflictos judiciales y avanzar hacia la liberación de las cuentas del club.

El objetivo: levantar los embargos de Unión

Uno de los puntos centrales es precisamente ese. Unión espera que, con estos pagos, en el transcurso de la semana pueda levantarse el embargo que pesa sobre sus cuentas bancarias.

Joaquín Mosqueira Talleres pagó una cifra menor por Joaquín Mosqueira a Unión, que intenta levantar la inhibición por la deuda con Sergio Levinton.

Lograrlo implicaría un cambio significativo, ya que permitiría disponer nuevamente de los fondos y recuperar cierta normalidad en la operatoria diaria.

Un contexto cargado de obligaciones en Unión

El panorama, sin embargo, sigue siendo delicado. A los compromisos judiciales se suman deudas internas que impactan directamente en la estructura del club.

Persisten atrasos con el plantel profesional de fútbol, el equipo de básquet y distintos empleados, en un contexto donde los ingresos no alcanzan para cubrir todas las obligaciones en tiempo y forma.

Además, continúa latente el conflicto con la familia de Ángel Malvicino por el complejo Casa Unión, donde se registran cuotas pendientes.

Entre la urgencia y la reestructuración

La dirigencia rojiblanca enfrenta un momento determinante. La posibilidad de acceder a un crédito, sumada a la regularización de deudas y el eventual levantamiento de embargos, aparece como un camino para descomprimir la situación.

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Mientras tanto, Unión transita días clave, donde cada decisión económica impacta directamente en su funcionamiento institucional. El desafío es claro: ordenar el presente sin comprometer el futuro.