Grindetti insiste en Independiente: "El partido fue cancelado por los hinchas chilenos"

El presidente de Independiente , Néstor Grindetti , llegó a la sede de la Conmebol en Paraguay con una postura firme sobre los graves incidentes que terminaron con la cancelación del partido contra la Universidad de Chile por la Sudamericana. Responsabilizó a los hinchas visitantes por el inicio de la violencia.

El dirigente fue contundente en sus declaraciones a TyC Sports al llegar a Asunción: "Vengo a defender los intereses de Independiente. Venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por los hinchas chilenos".

La postura de Independiente: culpan a los visitantes y prometen denuncias

La defensa del club de Avellaneda ante el Tribunal de Disciplina se centrará en demostrar que la violencia fue iniciada por la parcialidad visitante. La dirigencia sostiene que todo comenzó cuando "los barras chilenos rompieron y tiraron objetos" y que la Conmebol canceló el partido a raíz de "esa violencia generada por barras chilenos".

A su vez, el club se comprometió a identificar a los miembros de su propia barra que reaccionaron y se involucraron en los incidentes posteriores, asegurando que "serán denunciados en la justicia". Con esta estrategia, Independiente busca mitigar las duras sanciones que podría imponer la Conmebol, que ya analiza los informes del escandaloso partido.