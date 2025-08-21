Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Grindetti insiste en Independiente: "El partido fue cancelado por los hinchas chilenos"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, llegó a la Conmebol con una postura firme por los graves incidentes contra la Universidad de Chile

21 de agosto 2025 · 17:49hs
Grindetti insiste en Independiente: El partido fue cancelado por los hinchas chilenos

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, llegó a la sede de la Conmebol en Paraguay con una postura firme sobre los graves incidentes que terminaron con la cancelación del partido contra la Universidad de Chile por la Sudamericana. Responsabilizó a los hinchas visitantes por el inicio de la violencia.

El dirigente fue contundente en sus declaraciones a TyC Sports al llegar a Asunción: "Vengo a defender los intereses de Independiente. Venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por los hinchas chilenos".

• LEER MÁS: Independiente responsabilizó a los hinchas de Universidad de Chile por los desmanes

La postura de Independiente: culpan a los visitantes y prometen denuncias

La defensa del club de Avellaneda ante el Tribunal de Disciplina se centrará en demostrar que la violencia fue iniciada por la parcialidad visitante. La dirigencia sostiene que todo comenzó cuando "los barras chilenos rompieron y tiraron objetos" y que la Conmebol canceló el partido a raíz de "esa violencia generada por barras chilenos".

A su vez, el club se comprometió a identificar a los miembros de su propia barra que reaccionaron y se involucraron en los incidentes posteriores, asegurando que "serán denunciados en la justicia". Con esta estrategia, Independiente busca mitigar las duras sanciones que podría imponer la Conmebol, que ya analiza los informes del escandaloso partido.

Independiente Néstor Grindetti Universidad de Chile
Noticias relacionadas
el presidente de universidad de chile apunto contra independiente tras los incidentes

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

el presidente de la fifa tambien repudio la barbarie de avellaneda

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

el plantel de universidad de chile se expreso a traves de marcelo diaz

El plantel de Universidad de Chile se expresó a través de Marcelo Díaz

conmebol emitio un comunicado y evalua las sanciones para independiente y la u de chile

Conmebol emitió un comunicado y evalúa las sanciones para Independiente y la U de Chile

Lo último

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Último Momento
El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

El increíble reclamo de la Confederación Brasileña por la gresca en Independiente-U de Chile

El increíble reclamo de la Confederación Brasileña por la gresca en Independiente-U de Chile

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Ovación
Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"