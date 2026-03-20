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La Reserva de Colón logró su primer triunfo y tomó aire en el Torneo Proyección

El Sabalero venció 1-0 a Platense como visitante con gol de Lizondo. Sumó de a tres por primera vez y se acomoda en la tabla con expectativas de crecimiento.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 17:35hs
La Reserva de Colón logró su primer triunfo y tomó aire en el Torneo Proyección

La Reserva de Colón consiguió un desahogo necesario al imponerse 1-0 ante Platense. Mateo Lizondo marcó el único gol en un partido de trámite cerrado, donde el equipo santafesino mostró solidez defensiva, orden táctico y eficacia en el último tercio para sostener la ventaja y cortar la racha sin triunfos.

Lizondo rompió el cero y marcó el rumbo

En un encuentro de ritmo contenido y escasas situaciones claras, Colón encontró la diferencia a partir de una acción puntual bien resuelta por Lizondo. El juvenil extremo, de apenas 18 años, capitalizó un avance en transición ofensiva, atacando los espacios y definiendo con precisión para firmar el 1-0.

El tanto no solo definió el partido, sino que también significó su primer grito en la temporada 2026, un impulso anímico tanto en lo individual como en lo colectivo para un equipo que necesitaba respuestas.

Orden táctico para Colón

Tras abrir el marcador, el conjunto rojinegro ajustó su comportamiento en campo propio, apostando a un bloque medio compacto y reduciendo líneas para evitar filtraciones. La defensa mostró coordinación en las coberturas y buena lectura en los duelos individuales, mientras que el mediocampo priorizó el equilibrio posicional.

Platense intentó avanzar con mayor posesión, pero chocó con un Colón bien plantado, que supo cerrar los carriles interiores y forzar ataques previsibles por las bandas.

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La tabla en el Torneo Proyección

Con este resultado, el Sabalero alcanzó los cuatro puntos y se ubica en la 13ª posición de la Zona A, todavía lejos de los puestos de clasificación pero con margen para recortar distancia. El último equipo que hoy estaría ingresando a cuartos es Quilmes, que mantiene una ventaja de seis unidades.

El triunfo no solo representa los primeros tres puntos del torneo, sino también un cambio de inercia en un inicio irregular. Desde lo futbolístico, Colón empieza a construir una identidad basada en el orden, la intensidad y la eficacia en momentos clave, elementos indispensables para sostener la ilusión de meterse en la pelea.

Colón Reserva Torneo Proyección Platense
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