Uno Santa Fe | Colón | Colón

El particular dato que esconde el equipo titular de Colón ante San Telmo

Ezequiel Medrán definió a los 11 de Colón para visitar a San Telmo, con un curioso dato que expone una situación crítica.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 10:44hs
El particular dato que esconde el equipo titular de Colón ante San Telmo

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón se prepara para un nuevo desafío fuera de Santa Fe. Este domingo, desde las 16, visitará a San Telmo en el Doctor Osvaldo Baletto, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, en un momento donde el equipo se mantiene en el pelotón de escoltas, apenas a un punto del líder Acassuso.

LEER MÁS: Diego Colotto: "Colón es un club que necesita volver a Primera"

De cara a este compromiso, todo indica que Ezequiel Medrán apostaría por una sola modificación en relación al equipo que viene de ganarle justamente a Acassuso en el Brigadier López. La variante sería el ingreso de Julián Marcioni, ya recuperado de su desgarro, en lugar de Conrado Ibarra, quien sufrió una lesión muscular en el último encuentro.

Pero más allá del cambio puntual, la variante dejaría un dato muy fuerte y particular sobre el presente futbolístico de Colón.

Un once sin futbolistas nacidos en las inferiores sabaleras

La salida de Ibarra no sería una modificación más. Su ausencia provocaría que, en el equipo titular que saltará a la cancha en la Isla Maciel, no haya ningún jugador surgido de las divisiones inferiores de Colón.

Se trata, sin dudas, de una particularidad significativa en un club históricamente acostumbrado a nutrirse de futbolistas propios y que, además, viene de una temporada muy especial, donde varios jóvenes de la casa tuvieron protagonismo en medio de un contexto tan complejo como el del último año en la Primera Nacional.

Así, el probable once de Colón para enfrentar a San Telmo estaría integrado por Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. Es decir, un equipo íntegramente compuesto por jugadores llegados desde afuera.

Una señal clara del mercado que hizo Colón

Este dato también expone con nitidez cómo fue concebido el plantel sabalero para esta temporada. Colón salió a buscar futbolistas con jerarquía, experiencia y conocimiento de la categoría, en una apuesta clara por conformar un grupo competitivo desde lo inmediato, con nombres de peso y recorrido para pelear arriba.

Conrado Ibarra
La lesi&oacute;n de Conrado Ibarra deja al equipo titular sin jugadores surgidos de las inferiores de Col&oacute;n.

La lesión de Conrado Ibarra deja al equipo titular sin jugadores surgidos de las inferiores de Colón.

La construcción del plantel apuntó a reducir al máximo el margen de error tras una campaña anterior caótica, en la que el equipo terminó muy lejos de lo esperado y envuelto en un clima de fuerte incertidumbre. En ese contexto, la dirigencia y el cuerpo técnico eligieron apoyarse en apellidos con rodaje antes que en un proceso más sostenido con juveniles del club.

Y eso, justamente, empieza a reflejarse también en la conformación del equipo titular.

Inferiores relegadas y un mensaje que también interpela

Que no aparezca ni un solo titular surgido del club también abre lecturas más profundas. Por un lado, puede interpretarse como una señal de la escasa confianza que hoy tienen los juveniles en la pelea por un lugar dentro de una estructura pensada para competir ya. Por otro, también deja en evidencia que varios de esos futbolistas que tuvieron participación importante en la temporada pasada no lograron consolidarse o sostener ese espacio con la llegada del nuevo proyecto.

El punto no deja de llamar la atención porque Medrán conoce bien a esos jugadores. El entrenador trabajó con ellos desde el tramo final del año pasado, una vez que Colón quedó afuera del Reducido, por lo que no se trata de futbolistas ajenos a su observación ni a su análisis.

Por eso, la falta de presencia de chicos del club en la probable formación titular puede leerse como una conclusión del propio cuerpo técnico sobre el momento de esos jugadores, o bien como una muestra de que todavía no aparecieron futbolistas de inferiores que estén a la altura de la exigencia que hoy demanda Colón en la categoría.

Un Colón armado para subir, aunque con poco lugar para los de casa

La decisión de Medrán, si se confirma el domingo, reforzará una tendencia que ya se viene insinuando desde el comienzo del torneo: Colón está armado para pelear el ascenso con una base de jugadores curtidos, experimentados y con peso específico en la Primera Nacional.

LEER MÁS: Marcioni, con la idea clara en Colón: "En esta categoría no alcanza solo con la jerarquía"

La contracara de esa apuesta es que los jugadores surgidos en las inferiores quedaron relegados, al menos en esta etapa inicial del campeonato. Y en un club donde siempre se mira de cerca el semillero, ese dato no pasa inadvertido.

Mientras el Sabalero busca seguir prendido bien arriba y meter presión en la pelea por la punta, también aparece esta postal que dice mucho sobre el presente: un equipo fuerte, competitivo y ambicioso, pero que, al menos en esta formación, saldría a la cancha sin futbolistas nacidos en su propia cantera.

Colón Ezequiel Medrán San Telmo
Noticias relacionadas
apertura a1: union (sf) y colon (sj) estiraron sus invictos

Apertura A1: Unión (SF) y Colón (SJ) estiraron sus invictos

El DT de Colón dispuso de una variante en la práctica de fútbol.

El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

Federico Lértora habló del presente de Colón y su alegría por volver al club.

"No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado"

patronato recibira a colon con publico neutral en parana: tribuna ayacucho habilitada

Patronato recibirá a Colón con público neutral en Paraná: tribuna Ayacucho habilitada

Lo último

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Lautaro Vargas, otra vez condicionado en Unión

Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Último Momento
Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Lautaro Vargas, otra vez condicionado en Unión

Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Con el aumento de marzo, llenar el tanque en Santa Fe supera los $100.000 y suma presión al bolsillo

Con el aumento de marzo, llenar el tanque en Santa Fe supera los $100.000 y suma presión al bolsillo

Allanamientos en Rincón, Colastiné y B° Transporte: atraparon a dos delincuentes con nueve armas de fuego y objetos robados

Allanamientos en Rincón, Colastiné y B° Transporte: atraparon a dos delincuentes con nueve armas de fuego y objetos robados

Ovación
Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

Todos los detalles: Argentina tiene nueva camiseta para el Mundial

Todos los detalles: Argentina tiene nueva camiseta para el Mundial

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García