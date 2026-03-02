La reserva de Colón perdió ante Newell's en Rosario y sigue sin ganar

Colón cayó 1-0 ante Newell’s en Rosario por la 4ª fecha del Apertura Proyección y suma apenas un punto de 12 posibles

El arranque de temporada sigue siendo cuesta arriba para la reserva de Colón y este lunes por la tarde en su visita a Rosario, cayó 1-0 frente a Newell's por la cuarta jornada del Apertura Proyección y continúa sin conocer la victoria.

El único tanto del encuentro llegó a los 20 minutos del segundo tiempo , cuando Gino Mutti aprovechó su oportunidad para inclinar la balanza a favor de la Lepra en un trámite que había sido equilibrado hasta entonces.

El partido mostró paridad en el desarrollo, con ambos equipos disputando cada sector del campo y generando aproximaciones. Sin embargo, una vez más, la diferencia estuvo en la eficacia. Mientras el local supo capitalizar su momento, Colón volvió a evidenciar dificultades en los últimos metros, una constante que se repite en este comienzo de campeonato.

Con este resultado, el Sabalero acumula apenas un punto sobre 12 posibles, un registro que refleja las complicaciones para traducir el esfuerzo en resultados. La búsqueda ahora pasa por corregir la falta de precisión y recuperar confianza para cortar la racha en la próxima presentación. Por la 5ª fecha, Colón recibirá el jueves 19 de marzo, desde las 16, a Platense.

Formaciones de Newell's y Colón

Newell's: Francisco Sciarini; Lucas Baños, Felipe Calderone, Gino Barrio, Alan Mereles, Alejo Velacoz, Gino Podestá, Mateo Villalba, Sebastián Montero, Gino Mutti y Thomas Ríos. DT: Lucas Bernardi.

Colón: Lucas Cuffia; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Zahir Ibarra, Gabriel Lovato, Lucas Picech, Mateo Lizondo, Lautaro Gaitán, Jerónimo Buossi, Agustín Giménez y Tomás Gallay. DT: Alejandro Russo.