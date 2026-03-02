Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Colón retomó las prácticas tras recibir a Ferro y ya planifica un duelo clave, por ahora, ante Acassuso. Si se levanta el paro, deberá visitar a Chaco For Ever

Ovación

Por Ovación

2 de marzo 2026 · 16:04hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Atrás quedó el desgaste del último partido y ahora en Colón toda la energía está enfocada en el próximo examen: enfrentar al sorpresivo puntero –ganó sus tres partidos–, Acassuso, que puede marcar el rumbo inmediato del equipo en la Zona A de la Primera Nacional.

Por ahora tiene que jugar el 14 de marzo, producto de una pausa que, en principio, se dará el próximo fin de semana en respaldo a la gestión de AFA. Sin embargo, el escenario no es definitivo y no descartan cambios. Como muestra de previsión, la logística para el viaje para visitar a Chaco For Ever (el sábado) está lista, a la espera de una confirmación final, que se daría este martes tras la reunión de Comité Ejecutivo.

Varios lesionados en Colón

Mientras tanto, el entrenador Ezequiel Medrán sigue de cerca el estado físico de varios nombres importantes. El foco principal está puesto en Julián Marcioni, quien no pudo completar el encuentro anterior tras sufrir una lesión que obligó a su reemplazo prematuro. Los estudios médicos serán determinantes para conocer el alcance del problema. Aunque el primer indicio sería desgarro, por lo que estaría parado al menos 21 días.

La lista de futbolistas en observación incluye también a Matías Godoy, que quedó fuera del último partido por un golpe, pero por lo que pudo saber UNO Santa Fe también sería una ruptura fibrilar. En tanto, el otro es Ignacio Lago, quien transita una recuperación progresiva por una dolencia en el tobillo y trabaja con cargas diferenciadas.

En este contexto, cada jornada de entrenamiento adquiere un valor especial. No solo se trata de preparar el próximo partido ya sea en Chaco o en Santa Fe, sino de reconstruir el potencial del plantel. Colón sabe que se vienen desafíos exigentes y que, para afrontarlos, necesitará algo más que un buen plan: necesitará a todos sus protagonistas listos para responder.

