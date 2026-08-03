La dirigencia de Colón avanza para cerrar la vuelta de Iván Delfino

Este lunes, el presidente de Colón José Alonso mantendrá una reunión con Iván Delfino para que comience su segundo ciclo al frente del plantel sabalero

Iván Delfino está cerca de volver a ser el DT de Colón.

Este lunes quedará definido quien será el reemplazante de Ezequiel Medrán . Y el candidato número uno a sucederlo es Iván Delfino. Por ello, el presidente de Colón José Alonso mantendrá una reunión con el entrenador.

Así las cosas, es un hecho que no habrá problemas para llegar a un acuerdo y de esta manera, Delfino tendrá su segundo ciclo al frente de Colón.

La principal novedad dentro de su cuerpo técnico, sería la inclusión de Paolo Goltz quien se sumaría como ayudante de campo.

Si bien la otra opción era la de Leandro Gracián, la dirigencia estaba más convencida de apostar por un técnico que ya conoce el club y que además viene de ascender con Estudiantes de Río Cuarto.

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Así las cosas y de no suceder ningún imprevisto, Delfino ya podría estar trabajando con el plantel desde este martes y estar sentado en el banco en el partido contra San Telmo.

Respecto a los números de Delfino como entrenador sabalero, dirigió 28 partidos, contando la Primera Nacional y la Copa Argentina, obteniendo 13 victorias, siete empates y ocho derrotas.

En el torneo de la Primera Nacional dirigió 26 partidos, cosechando 12 victorias, siete empates y siete derrotas, alcanzando una efectividad del 55%.