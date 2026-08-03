Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

La reunión entre el director deportivo Diego Colotto, el entrenador y su representante terminó con un acuerdo total. Solo resta la oficialización para que el santafesino vuelva a ponerse al frente del plantel profesional.

Después de un fin de semana cargado de reuniones y de la decisión de ponerle punto final al ciclo de Ezequiel Medrán, Colón ya tiene definido quién tomará las riendas del plantel profesional. La dirigencia alcanzó un acuerdo con Iván Delfino, quien regresará al club para afrontar un nuevo ciclo como entrenador con el desafío de mantener vivo el sueño del ascenso a la Liga Profesional.

La negociación terminó de resolverse este lunes, luego del encuentro que mantuvieron el director deportivo Diego Colotto, el entrenador y su representante. Tras avanzar en los aspectos contractuales y deportivos, las partes sellaron el entendimiento y ahora solo resta que la institución haga el anuncio oficial.

Una decisión que cambió de rumbo en las últimas horas en Colón

Hasta hace pocos días, el nombre que más consenso generaba dentro de la Secretaría Técnica era el de Leandro Gracián. Incluso, el ex entrenador de Deportivo Madryn aparecía como el principal apuntado por Colotto para encabezar un nuevo proyecto deportivo.

Sin embargo, el análisis final de la dirigencia inclinó la balanza hacia un perfil con conocimiento del club y de la categoría. La experiencia acumulada por Delfino durante su anterior paso por la institución y su trabajo posterior terminaron siendo factores determinantes para convencer al presidente José Alonso, quien tuvo la última palabra en una decisión clave para el futuro futbolístico del Sabalero.

Aunque Gracián permaneció en carpeta hasta las últimas horas, el consenso terminó consolidándose alrededor del nombre del entrenador santafesino.

Un regreso con una misión clara en Colón

Delfino asumirá en un contexto exigente. Colón quedó relegado en la pelea por la punta de la Zona A de la Primera Nacional, aunque los recientes resultados de sus competidores mantienen abiertas las posibilidades de descontar diferencias en la recta final del campeonato.

El nuevo entrenador conoce el escenario que encontrará. En su anterior ciclo, durante 2024, dirigió 27 partidos, con un balance de 13 triunfos, siete empates y siete derrotas, alcanzando un promedio de 1,70 puntos por encuentro.

LEER MÁS: "Colón es un equipo que lucha, tiene cáracter, pero estamos pasando un mal momento"

Tras su salida del club, continuó su carrera en Estudiantes de Río Cuarto, donde logró el ascenso en 2025, una campaña que fortaleció su perfil y terminó pesando en la decisión final de la dirigencia rojinegra.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en Santa Fe. Con un plantel que todavía conserva aspiraciones de pelear arriba y varias fechas por disputarse, el desafío será inmediato: recuperar la confianza del equipo, volver a hacerlo competitivo y sostener la ilusión de regresar a la máxima categoría.