Lavallén y todo Colón se fue sin hablar en la última función en casa en el 2019

Pablo Lavallén se fue sin hablar. La derrota ante Aldosivi 2-0 en Santa Fe generó el quiebre definitivo en la relación entre el DT y el club. La cosa no daba para más. El fiel reflejo de esto fue la reprobación del público al término del primer y segundo tiempo. El equipo, en pocas palabras y en sentido literal, fue una lágrima.

Regaló prácticamente un partido que era trascendental por la permanencia. No solo falló en el plan sino que se hizo poco para cambiar y mostrar reacción. El Tiburón con muy poco lo superó y hasta le terminó haciendo precio. Otro rival lo goleada, eso seguro.

Tras cerrarse en las últimas horas la rescisión de contrato –que tenía hasta junio de 2020–, muchos estaban expectantes de escuchar al DT y de conocer qué tenía para decir. Una reflexión. Pero hubo que quedarse con las ganas, ya que se extendió charlando con el plantel en el vestuario y se fue por el gimnasio Roque Otrino con tranco lánguido y sin ánimos.

Embed #LVDSPablo Lavallén se despidió del plantel. El técnico Sabalero se retiró del Brigadier López sin dar declaraciones al igual que los dirigentes de Colón. pic.twitter.com/9QjTJvp1QL — La Voz Del Sabalero (@LaVozSabalera) December 7, 2019

No dio la conferencia de prensa, en algo que tampoco terminó sorprendiendo, ya que pocas veces afrontó los micrófonos en las peor actuaciones. Esta no fue la excepción. Los jugadores fueron por el mismo camino, dejando en claro que no tienen obligaciones de dialogar.

Con la despedida, parece claro que Lavallén no dirigirá en el partido pendiente del jueves, a las 21, ante Arsenal por la 13ª fecha que debió postergarse en su momento por la final de la Copa Sudamericana. Más que nada atendiendo a lo que fue la lapidaria performance en el Brigadier López.

Quizás se esté pensando directamente en darle el espacio a Pablo Bonaveri, DT de la reserva. Un rumor que circuló por los pasillos y que seguramente será materia de análisis en los próximos días. Sin dudas se viene una semanita muy picante en Colón en torno al cierre de esta historia.

La dirigencia ya tomó contacto con otros técnicos, pero sin una resolución todavía. Aunque antes es vital ver cómo se encara el cotejo ante el elenco de Sergio Rondina, más que nada por que necesita los puntos como el agua tras alcanzar la segunda derrota en fila.

Hace más de un año y medio que no gana fuera de Santa Fe y por eso sería una buena oportunidad para despejar la malaria y arrancar de una buena vez por toda la remontada. Lamentablemente la actualidad no garantiza nada y solo queda esperar qué sale.

Es una tema finalizada, como también la de muchos jugadores, que ya empiezan analizar otros posibilidades.