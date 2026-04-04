Primera vez con Colón: los datos del árbitro Nahuel Viñas

Colón recibirá a San Miguel con un dato particular: será la primera vez que el árbitro Nahuel Viñas imparta justicia en un partido del conjunto rojinegro.

Colón ya tiene todo listo para su compromiso de este sábado a las 19 frente a San Miguel, por la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional. En la antesala del encuentro, se confirmó un dato llamativo: Nahuel Viñas será el encargado de dirigir el partido, en lo que representará su estreno absoluto con el Sabalero.

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El equipo arbitral se completará con Iván Núñez y Emanuel Serrale como asistentes, mientras que Franco Rioja actuará como cuarto árbitro en el estadio Brigadier López.

Un Colón en alza y con confianza

El conjunto santafesino llega en uno de sus mejores momentos del campeonato. La victoria por 2-0 ante Patronato en Paraná significó mucho más que tres puntos: le permitió volver a los primeros puestos y fortalecer un funcionamiento que venía en crecimiento.

Con este presente, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán buscará hacerse fuerte en casa y sostener su lugar en la pelea grande de la Zona A, en un torneo marcado por la paridad.

Un juez de criterio estricto

Más allá de no tener antecedentes con Colón, Viñas presenta números que reflejan un perfil claro dentro del arbitraje. En lo que va de 2026 ya dirigió tres partidos, en los que mostró 16 tarjetas amarillas, evidenciando una tendencia a sancionar con firmeza.

Nahuel Viñas.jpg Será la primera vez que Nahuel Viñas dirija a Colón, mientras que con San Miguel ya tiene antecedentes.

Si se amplía el análisis, en 2025 acumuló 19 encuentros en fase regular, con un total de 79 amonestaciones y ocho expulsiones, además de un partido de playoffs en el que exhibió siete tarjetas. En 2024, sus registros también fueron elevados: 68 amarillas y 10 rojas en 18 presentaciones.

Historial con San Miguel

Donde sí existen antecedentes es con San Miguel. Viñas dirigió al conjunto bonaerense en dos oportunidades, ambas como visitante frente a Racing de Córdoba. El saldo no fue positivo para el Trueno Verde: una derrota por 1-0 en septiembre de 2024 y un empate 1-1 en abril de 2025.

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En la antesala de un partido importante, el debut de Viñas con Colón aparece como un condimento adicional. El Sabalero intentará aprovechar su buen momento, apoyado en su gente, para sumar otra victoria que le permita seguir prendido en la lucha por la cima.

Con un equipo que viene en crecimiento y un contexto favorable, Colón afronta un nuevo desafío donde cada detalle cuenta, incluso el estreno de un árbitro que tendrá su primera experiencia con el conjunto rojinegro.