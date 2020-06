Leo Díaz: "Vignatti no se rodeó de gente idónea"

Leonardo Díaz dejó una huella muy importante en la historia deportiva de Colón, debido a que fue el arquero titular en la campaña del ascenso en 1995, mientras que también se dio el lujo de formar parte del plantel que disputó la Copa Libertadores de 1998, tras el subcampeonato conseguido el año anterior. Batman habló sobre el momento que vive el club desde lo deportivo, recordó su paso por el club y también fue muy determinante con sus declaraciones sobre la forma de conducción que tiene José Vignatti.

En diálogo con Diez en Deportes, por LT10 (AM 1020), Leo Díaz, que fue arquero de Colón en la primera gestión de Vignatti como presidente, comenzó contando de cómo está afrontando la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus y reveló: "Estamos en una situación difícil para todos, complicada. 90 días sin tener una actividad regular se complica, más que nada en nuestra actividad que es el fútbol. Se hace difícil, todo lo que está circulando en base a contratos y reglamentos, los clubes tratan de especular. Es una complicación importante. Acá en Rosario hay un poco más de flexibilización, pero tenemos que seguir cuidándonos".

Luego, a Batman Díaz, actual preparador de arqueros de Independiente, ya que forma parte del cuerpo técnico de Lucas Pusineri, se le preguntó por cómo analiza el presente deportivo de Colón y afirmó: "Por un lado, verlo que jugó una final llena de orgullo por lo que es la institución, por la gente más que nada. La parte del proyecto y desarrollo creo que se estancó y no progresó. Es por lo que uno ve de afuera y le comenta. Lo que es la estructura, por lo que es Colón se estancó. Después lo futbolístico muchas veces tapa algunas cosas, pero cuando eso no funciona sale todo a la luz. Fue una campaña bárbara para llegar a la final. Pero después tenés la estructura, creo que ahí hay que mejorar, no digo que no está bien".

Pero no se quedó allí y Leo Díaz, exarquero de Colón, afirmó: "Pienso que Vignatti tiene muy buenas ideas, es buen negociador, pelea todo por el club pero el costado negativo es que no se rodeó de gente idónea, me puedo equivocar, pero por lo que uno conoce, no logró eso. Hablo del tema dirigencia, para llevar a cabo un proyecto".

image.png Leo Díaz, entrenador de arqueros en Independiente, habló de Colón y fue crítico con Vignatti.

Luego, cuando se le preguntó sobre su paso por Colón como entrenador de arqueros, Díaz apuntó: "No me fui defraudado, tengo mis pensamientos y mis ideas. Me fui porque consideraba que no era el ambiente donde tenía que estar, lo hablé y me entendieron. En esto uno tiene que estar convencido de lo que hace, no fue por nadie, no me sentí en el ambiente que me tenía que sentir".

En la parte final de la charla, se le preguntó por el gol que recibió ante River, en los cuartos de final de la Libertadores, en Santa Fe, y Leo Díaz explicó: "Fue el gol que más me dolió. La trascendencia de ese partido, la cancha llena, sobre todo, me marcaron y me hice cargo del error. Cuando picó la pelota me descolocó, reaccioné mal, lento. El línea fue el que cobró el gol. Son recuerdos que te marcan, esos errores son así, ese gol no me permitió tener otros errores".