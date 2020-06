Estigarribia: "Domínguez quiere que continúe en Colón"

La renovación de contratos en Colón es apenas una parte de las tantas gestiones que llevan adelante los dirigentes en medio de la pandemia por coronavirus.

Indudablemente que desde que arribó a la capital provincial, la jerarquía de Marcelo Estigarribia es uno de los puntos importantes que supo tener el rojinegro en varias etapas.

El paraguayo pudo sortear varios controles, cumplir la cuarentena apenas pisó su país y todavía, a poco más de dos semanas de cerrar su vínculo, no sabe que será de su trayectoria deportiva.

En diálogo con Aire de Santa Fe (FM 91.1) el volante ofensivo expresó que "me siento identificado con el club, el respeto con la gente es recíproco, hasta el momento no recibí ningún llamado, estoy expectante a lo que los dirigentes pretenden, si desean que continúe, en caso de que no quieren que lo haga mi contrato termina el 30 de junio".

Más adelante apuntó que "mucha gente se comunicó conmigo, mi idea es continuar y darle la prioridad a Colón, también soy realista que en los últimos dos años que renové se esperó hasta último momentos, en este caso sería distinto todo después de esta pandemia todo queda en la nebulosa, no se sabe cuando arranca el fútbol. Acá en Paraguay el mercado se abre el 1 de julio y el 17 empieza el campeonato, cada institución puede fichar dos jugadores".

Estigarribia consideró que "en Colón se hicieron bien las cosas, de no ser parte del proyecto me llevaría los más lindos recuerdos de tres años importantes, crecimos al igual que la institución. La gente reconoció que se hicieron bien las cosas, nos apoyaron incondicionalmente y eso lo valoro mucho, por ese lado estoy muy contento".

Marcelo Estigarribia.jpg Estigarribia se siente muy a gusto en Santa Fe.

En otro tramo de la charla volvió a hacer hincapié el guaraní que "el cuerpo técnico se comunicó conmigo diciéndome que querían que continúe. Le dije a ellos que a mi también me interesa lo deportivo. Habría la posibilidad de armar un torneo corto, allí siempre hicimos buenas campañas. Veremos que pasa, ya no depende de mí, sino de otras personas. La intención es continuar, conversar, es sentarme y tratar de llegar a un término medio. Pero no se la intención de los dirigentes en este momento".

Estigarribia consideró, además, que "todo se complica si no tenes respuesta como sucede. Ellos se comunicarán conmigo o bien termina mi contrato el 30 de junio, hacer un apretón de manos y salir de muy buena manera, pues en mi carrera profesional dejé amistades y siempre salí de forma correcta en los clubes en los que estuve".

En la parte final, no dudó en apuntar que "tengo que pensar en mi futuro, tengo una familia detrás, si no llega el llamado esto continúa. La institución va a seguir creciendo y yo seguiré desde otro lado, los últimos tres tuve la fortuna de jugar y ofertas no me faltarán. Siento un afecto enorme por la gente de Santa Fe, por la solidaridad, la humildad, le gané cariño, es como mi segundo hogar, veremos que sucede pero iría a menudo a la ciudad ya que tengo muchos amigos".