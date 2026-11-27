Son 20 los futbolistas que aguardan concentrados el partido ante el Gallo, aunque en la lista que informó el club figuran 19 jugadores

Colón dio a conocer la lista de los jugadores convocados para el partido ante Deportivo Morón.

Este viernes por la mañana, a través de sus redes sociales, Colón dio a conocer la lista de los jugadores que esperan concentrados el partido frente a Deportivo Morón.

Y lo más llamativo tiene que ver con que en la lista difundida aparecen 19 futbolistas en vez de 20. El que no está en la misma, pero que sí viajó con el plantel es Jerónimo Buosi.

En consecuencia, el delantero ocupará un lugar en el banco de relevos. Por otra parte, entre las novedades más importantes, están las ausencia de Conrado Ibarra, quien habitualmente ocupa un lugar en el banco y de Pier Barrios.

Está claro que la ausencia de Barrios se debe a cuestiones extrafutbolísticas ya que no hay buena relación entre el defensor y el entrenador Iván Delfino.