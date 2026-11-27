Este viernes por la mañana, a través de sus redes sociales, Colón dio a conocer la lista de los jugadores que esperan concentrados el partido frente a Deportivo Morón.
Colón dio a conocer la lista de convocados para el partido ante Deportivo Morón
Son 20 los futbolistas que aguardan concentrados el partido ante el Gallo, aunque en la lista que informó el club figuran 19 jugadores
Por Ovación
27 de noviembre 2026 · 11:04hs
La lista de convocados que omite la presencia de Jerónimo Buosi
Y lo más llamativo tiene que ver con que en la lista difundida aparecen 19 futbolistas en vez de 20. El que no está en la misma, pero que sí viajó con el plantel es Jerónimo Buosi.
En consecuencia, el delantero ocupará un lugar en el banco de relevos. Por otra parte, entre las novedades más importantes, están las ausencia de Conrado Ibarra, quien habitualmente ocupa un lugar en el banco y de Pier Barrios.
Está claro que la ausencia de Barrios se debe a cuestiones extrafutbolísticas ya que no hay buena relación entre el defensor y el entrenador Iván Delfino.