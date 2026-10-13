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Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Almirante Brown de la fecha 34

Colón ya conoce al árbitro que dirigirá el encuentro ante Almirante Brown de la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 19:56hs
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Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Almirante Brown de la fecha 34

Colón ya conoce al árbitro que dirigirá el encuentro ante Almirante Brown por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. La AFA dio a conocer este martes por la tarde las designaciones para la jornada del fin de semana, en la que el Sabalero recibirá a la Fragata el sábado, desde las 18, en el estadio Brigadier López.

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El elegido fue Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por sus asistentes Marcelo Bistocco y Sebastián Osudar. Franco Rioja se desempeñará como cuarto árbitro.

¿Cómo le fue a Colón con Maximiliano Macheroni?

El historial del Sabalero con Macheroni registra tres dirigidos, con dos victorias y una derrota. El antecedente más reciente se remonta al 12 de julio de 2026, cuando Colón goleó 4-0 a Central Norte en el Brigadier López, con goles de Ignacio Lago (2) y Alan Bonansea (2).

FECHA 34

AT. DE RAFAELA - QUILMES A.C.

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Mariano Viale

Cuarto árbitro: Guillermo González

G. Y TIRO (S.) - ATLANTA

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

CHACARITA JRS. - DEP. MAIPÚ (MZA.)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia

AGROPECUARIO ARG. - COLEGIALES

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

ACASSUSO - DEP. MADRYN

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

SAN TELMO - DEF. DE BELGRANO

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

SAN MIGUEL - CDAD. DE BOLÍVAR

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

T. SUÁREZ - PATRONATO (P.)

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

COLÓN - ALTE. BROWN

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Franco Rioja

DEP. MORÓN - MITRE (S.E.)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

LOS ANDES - ALL BOYS

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

NVA. CHICAGO - G. Y ESGRIMA (J.)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Damián Rubino

FERRO CARRIL OESTE - RACING (CBA.)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

CHACO FOR EVER - CTRAL. NORTE (S.)

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

GÜEMES (S.E.) - ALMAGRO

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

GODOY CRUZ (MZA.) - ESTUDIANTES

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: César Ceballo

SAN MARTÍN (S.J.) - TEMPERLEY

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

SAN MARTÍN (T.) - F.C. MIDLAND

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Colón Almirante Brown Maximiliano Macheroni
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