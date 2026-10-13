Colón ya conoce al árbitro que dirigirá el encuentro ante Almirante Brown por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. La AFA dio a conocer este martes por la tarde las designaciones para la jornada del fin de semana, en la que el Sabalero recibirá a la Fragata el sábado, desde las 18, en el estadio Brigadier López.
Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Almirante Brown de la fecha 34
Colón ya conoce al árbitro que dirigirá el encuentro ante Almirante Brown de la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional
Por Ovación
El elegido fue Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por sus asistentes Marcelo Bistocco y Sebastián Osudar. Franco Rioja se desempeñará como cuarto árbitro.
¿Cómo le fue a Colón con Maximiliano Macheroni?
El historial del Sabalero con Macheroni registra tres dirigidos, con dos victorias y una derrota. El antecedente más reciente se remonta al 12 de julio de 2026, cuando Colón goleó 4-0 a Central Norte en el Brigadier López, con goles de Ignacio Lago (2) y Alan Bonansea (2).
FECHA 34
AT. DE RAFAELA - QUILMES A.C.
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Mariano Viale
Cuarto árbitro: Guillermo González
G. Y TIRO (S.) - ATLANTA
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
CHACARITA JRS. - DEP. MAIPÚ (MZA.)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia
AGROPECUARIO ARG. - COLEGIALES
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
ACASSUSO - DEP. MADRYN
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Mariano Rossetti
Asistente 2: Nahuel Rasullo
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
SAN TELMO - DEF. DE BELGRANO
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
SAN MIGUEL - CDAD. DE BOLÍVAR
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
T. SUÁREZ - PATRONATO (P.)
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
COLÓN - ALTE. BROWN
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Franco Rioja
DEP. MORÓN - MITRE (S.E.)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
LOS ANDES - ALL BOYS
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
NVA. CHICAGO - G. Y ESGRIMA (J.)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Damián Rubino
FERRO CARRIL OESTE - RACING (CBA.)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
CHACO FOR EVER - CTRAL. NORTE (S.)
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
GÜEMES (S.E.) - ALMAGRO
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
GODOY CRUZ (MZA.) - ESTUDIANTES
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: César Ceballo
SAN MARTÍN (S.J.) - TEMPERLEY
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
SAN MARTÍN (T.) - F.C. MIDLAND
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Francisco Acosta