Tomás Giménez (6): Casi que no tuvo trabajo, apenas un tiro libre que desvió sin problemas. Una valla invicta más para el arquero Colón que atraviesa un gran presente.
El uno por uno en el triunfazo de Colón para avanzar en el Reducido
Colón justificó ampliamente el triunfo ante Deportivo Morón con un rendimiento que estuvo a la altura de las circunstancias
Por Ovación
Mauro Peinipil (6): Mejoró su rendimiento en relación a los partidos anteriores, estuvo más atento a cuidar su sector y casi que no sufrió sobresaltos a la hora de marcar.
Nicolás Thaller (7): Muy buen partido, sobrio, aplomado y brindando seguridad, falló una sola vez en donde lo amonestaron, pero después ganó de arriba y de abajo.
Federico Rasmussen (7): Otro gran rendimiento del puntal que tiene la defensa sabalera. Sabe cuando tiene que salir a cortar y cuando esperar, juega con suficiencia y categoría.
Facundo Castet (7): Aguerrido en la marca, ganando los duelos individuales y mostrando mucha concentración. Cumplió con su objetivo de clausurar el lateral.
Agustín Toledo (8): El gol para darle a Colón el pase a semifinales. Muy buen cabezazo apareciendo por sopresa dentro del área, mucha movilidad y despliegue y a eso le sumó el gol.
Federico Lértora (6): Correcto partido, al tener Colón la pelota no corrió ni tuvo que cubrir tanto en la marca. Eso le permitió jugar más suelto y lo hizo con oficio.
Darío Sarmiento (6): Interesante primer tiempo, en donde se mostró como opción de pase y generó sociedades. Se fue apagando con el correr de los minutos, pero cumplió.
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Ignacio Lago (8): Centro perfecto para el gol de Toledo y un tiro libre que dio en el caño derecho. Un gran segundo tiempo, marcando la diferencia por izquierda. Cuando encaró ganó siempre.
Julián Marcioni (6): Algunas corridas interesantes, si bien no desequilibró tanto como en otros partidos, siempre aparece como descarga. Buena asistencia para Bonansea que el delantero no aprovechó.
Alan Bonansea (5): Hizo un gran trabajo de espaldas al arco aguantando y peleando, incluso asistiendo a Marcioni. Pero una vez más, falló en la definición desperdiciando chances muy concretas para anotar.
Ignacio Antonio (-): A diferencia de otros partidos, entró más enchufado y jugó con mayor criterio. No rifó la pelota e intentó darle salida al equipo por el carril derecho.
Sebastián Olmedo (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora. En las veces que intervino lo hizo con solvencia despejando algunas pelotas que llegaron por arriba.
Leandro Garate (-): Intentó aguantar el balón para que sus compañeros salgan, pero le falto velocidad en algunas resoluciones en donde se lo observó un poco lento.
Matías Muñoz (-): Entró para reforzar la zona media y colaborar con Lértora en la contención. Algunos pases errados, los compensó con voluntad y sacrificio.
Franco García (-): Jugó los minutos del descuento, terminó desperdiciando una contra por hacer la individual, de todos modos es un jugador que puede ser importante pensando en lo que viene.