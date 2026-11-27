Colón justificó ampliamente el triunfo ante Deportivo Morón con un rendimiento que estuvo a la altura de las circunstancias

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Deportivo Morón.

Tomás Giménez (6): Casi que no tuvo trabajo, apenas un tiro libre que desvió sin problemas. Una valla invicta más para el arquero Colón que atraviesa un gran presente.

Mauro Peinipil (6): Mejoró su rendimiento en relación a los partidos anteriores, estuvo más atento a cuidar su sector y casi que no sufrió sobresaltos a la hora de marcar.

Nicolás Thaller (7): Muy buen partido, sobrio, aplomado y brindando seguridad, falló una sola vez en donde lo amonestaron, pero después ganó de arriba y de abajo.

Federico Rasmussen (7): Otro gran rendimiento del puntal que tiene la defensa sabalera. Sabe cuando tiene que salir a cortar y cuando esperar, juega con suficiencia y categoría.

Facundo Castet (7): Aguerrido en la marca, ganando los duelos individuales y mostrando mucha concentración. Cumplió con su objetivo de clausurar el lateral.

Agustín Toledo (8): El gol para darle a Colón el pase a semifinales. Muy buen cabezazo apareciendo por sopresa dentro del área, mucha movilidad y despliegue y a eso le sumó el gol.

Federico Lértora (6): Correcto partido, al tener Colón la pelota no corrió ni tuvo que cubrir tanto en la marca. Eso le permitió jugar más suelto y lo hizo con oficio.

Darío Sarmiento (6): Interesante primer tiempo, en donde se mostró como opción de pase y generó sociedades. Se fue apagando con el correr de los minutos, pero cumplió.

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Ignacio Lago (8): Centro perfecto para el gol de Toledo y un tiro libre que dio en el caño derecho. Un gran segundo tiempo, marcando la diferencia por izquierda. Cuando encaró ganó siempre.

Julián Marcioni (6): Algunas corridas interesantes, si bien no desequilibró tanto como en otros partidos, siempre aparece como descarga. Buena asistencia para Bonansea que el delantero no aprovechó.

Alan Bonansea (5): Hizo un gran trabajo de espaldas al arco aguantando y peleando, incluso asistiendo a Marcioni. Pero una vez más, falló en la definición desperdiciando chances muy concretas para anotar.

Ignacio Antonio (-): A diferencia de otros partidos, entró más enchufado y jugó con mayor criterio. No rifó la pelota e intentó darle salida al equipo por el carril derecho.

Sebastián Olmedo (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora. En las veces que intervino lo hizo con solvencia despejando algunas pelotas que llegaron por arriba.

Leandro Garate (-): Intentó aguantar el balón para que sus compañeros salgan, pero le falto velocidad en algunas resoluciones en donde se lo observó un poco lento.

Matías Muñoz (-): Entró para reforzar la zona media y colaborar con Lértora en la contención. Algunos pases errados, los compensó con voluntad y sacrificio.

Franco García (-): Jugó los minutos del descuento, terminó desperdiciando una contra por hacer la individual, de todos modos es un jugador que puede ser importante pensando en lo que viene.