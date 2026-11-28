El entrenador sabalero, apenas perdió un partido de los últimos 18 que dirigió en el Reducido. Y además llegó a su sexta semifinal, logrando dos ascendos

Los impactantes números que alcanzó el DT de Colón a la hora de jugar el Reducido.

No caben dudas que en la última década el técnico más exitoso de la Primera Nacional es Iván Delfino . De allí l a ventaja con la que corre Colón a la hora de buscar el ascenso a Primera División.

Son realmente impactantes las estadísticas que alcanzó el DT en las instancias de mata-mata . Al punto tal, que perdió un solo partido de los últimos 18 que dirigió en el Reducido.

Iván Delfino es un especialista en jugar el Reducido

Pero además, con el triunfo de Colón ante Deportivo Morón, Delfino alcanzó su sexta semifinal, logrando hasta el momento dos ascensos a Primera División.

En el año 2015 logró el ascenso a Primera División con Patronato, luego de vencer en la definición desde los 12 pasos a Ramón Santamarina de Tandil.

Por su parte, en la temporada 2017/2018 dirigiendo a Sarmiento perdió la final ante San Martín de Tucumán. En el partido de ida el Kiwi se impuso por 1-0, pero en el de vuelta fue goleado 5-1.

Iván Delfino perdió apenas 1 de los últimos 18 PARTIDOS de eliminación directa que dirigió en la Primera Nacional (90 minutos regulares).



Además, sus equipos no reciben goles en estas fases desde hace 5 encuentros.#Colon tiene un DT categórico. pic.twitter.com/KTe4IJ94W4 — Nicolás Almeida (@nicoalmeidaa_) November 28, 2026

En la temporada 2018/2019, también como DT de Sarmiento, fue subcampeón y pierde la final del Reducido ante Central Córdoba en la definición desde los 12 pasos, luego de empatar 1-1 en el partido de ida y 0-0 en el de vuelta.

Mientras que en el año 2023, siendo DT de Estudiantes de Río Cuarto, queda eliminado en semifinales, por ventaja deportiva, ya que empata ambos cotejos contra Deportivo Maipú. En la ida fue 0-0 y en la revancha empataron 1-1.

Por su parte, en 2025 también dirigiendo al equipo cordobés, alcanzó su segundo ascenso a Primera División, al vencer en la final a Deportivo Madryn. En el primer partido se impuso por 2-0 y empató el de vuelta 1-1.