No caben dudas que en la última década el técnico más exitoso de la Primera Nacional es Iván Delfino. De allí la ventaja con la que corre Colón a la hora de buscar el ascenso a Primera División.
Colón juega con ventaja: Los impactantes números de Iván Delfino dirigiendo en el Reducido
El entrenador sabalero, apenas perdió un partido de los últimos 18 que dirigió en el Reducido. Y además llegó a su sexta semifinal, logrando dos ascendos
Por Ovación
Son realmente impactantes las estadísticas que alcanzó el DT en las instancias de mata-mata. Al punto tal, que perdió un solo partido de los últimos 18 que dirigió en el Reducido.
Iván Delfino es un especialista en jugar el Reducido
Pero además, con el triunfo de Colón ante Deportivo Morón, Delfino alcanzó su sexta semifinal, logrando hasta el momento dos ascensos a Primera División.
En el año 2015 logró el ascenso a Primera División con Patronato, luego de vencer en la definición desde los 12 pasos a Ramón Santamarina de Tandil.
Por su parte, en la temporada 2017/2018 dirigiendo a Sarmiento perdió la final ante San Martín de Tucumán. En el partido de ida el Kiwi se impuso por 1-0, pero en el de vuelta fue goleado 5-1.
En la temporada 2018/2019, también como DT de Sarmiento, fue subcampeón y pierde la final del Reducido ante Central Córdoba en la definición desde los 12 pasos, luego de empatar 1-1 en el partido de ida y 0-0 en el de vuelta.
Mientras que en el año 2023, siendo DT de Estudiantes de Río Cuarto, queda eliminado en semifinales, por ventaja deportiva, ya que empata ambos cotejos contra Deportivo Maipú. En la ida fue 0-0 y en la revancha empataron 1-1.
Por su parte, en 2025 también dirigiendo al equipo cordobés, alcanzó su segundo ascenso a Primera División, al vencer en la final a Deportivo Madryn. En el primer partido se impuso por 2-0 y empató el de vuelta 1-1.