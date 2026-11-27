El Sabalero jugó un gran partido, con personalidad y carácter para vencer a Deportivo Morón por 1-0 con gol de Agustín Toledo

Colón lo jugó como una final, con determinación y personalidad, dominando a su rival a lo largo de todo el partido. Pese a jugar como visitante y con desventaja deportiva, el Sabalero asumió la responsabilidad y alcanzó el pase a semifinales.

La primera aproximación para abrir el marcador fue para Colón a los 8' cuando Julián Marcioni metió un centro atrás, Alan Bonansea peleó el balón con los defensores, y cuando le quedó el rebote dentro del área chica, remató de zurda desviado.

A los 27' el que intentó fue Ignacio Lago con un remate de media distancia que se fue desviado, luego de una buena combinación en la que participó Darío Sarmiento.

Pero la más clara llegó a los 30' de un tiro de esquina, Nicolás Thaller la bajó de cabeza en el segundo palo e Ignacio Lago dentro del área y de frente al arco terminó rematando por encima del horizontal.

A los 33' la primera aproximación para Deportivo Morón fue con un tiro libre que ejecutó Juan Manuel Olivares y que Tomás Giménez terminó despejando hacia un costado.

Y en la acción siguiente, a los 34' Colón dispuso de una chance clarísima, cuando Bonansea peleó y ganó para asistir a Julián Marcioni quien quedó mano a mano con el arquero pero su remate fue tapado por Julio Salvá.

En el final Deportivo Morón llegó con un remate de Olivares dentro del área que alcanzó a bloquear Federico Rasmussen yendo al piso y luego Emanuel Iñiguez terminó disparando desviado.

Colón hizo un buen primer tiempo en el que fue superior a Morón, ya sea desde la tenencia, como así también en las situaciones para convertir.

El equipo sabalero lo jugó con personalidad y actitud, imponiendo condiciones y superando a su rival, que solo se dedicó a defenderse e intentar salir de contra.

Pegó rápido y justificó el resultado final

Y lo que no pudo concretar Colón en el primer tiempo lo consiguió a los 3' del complemento, cuando Ignacio Lago encaró por izquierda, metió un centro perfecto y el cabezazo estupendo de Agustín Toledo para decretar el 1-0 merecido.

"Agustín Toledo Gamarra"



Por el gol de jugador de Colón ante Morón. pic.twitter.com/z7TxDKgcMb — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 28, 2026

Lo pudo liquidar el Sabalero a los 5' cuando Toledo realizó una gran maniobra por izquierda y metió un pase hacia el centro, pero por muy poco Bonansea no llegó a conectar el balón.

Y a los 12' Ignacio Lago con un estupendo tiro libre terminó estrellando el balón en el caño izquierdo. Colón era mucho más ante un rival que no hacía pie.

Cuando se jugaban 21' Iván Delfino dispuso de la primera variante haciendo ingresar a Ignacio Antonio en lugar de Darío Sarmiento quien había bajado su rendimiento.

A los 29' el Rojinegro dispuso de otra opción clarísima para aumentar el marcador cuando Marcioni picó por derecha y asistió a Bonansea pero su remate de frente al arco terminó siendo atajado por Salvá.

A los 31' Delfino metió tres cambios para refrescar el equipo y reforzar el aspecto defensivo. Ingresaron Sebastián Olmedo, Matías Muñoz y Leandro Garate y los que salieron fueron Marcioni, Toledo y Bonansea.

En los minutos siguientes, Morón empujó pero sin ideas y Colón muy bien plantado en defensa no terminó sufriendo y logró un triunfazo que lo justificó a lo largo de los 90'. Incluso pudo haber ganado por mayor diferencia.

Síntesis

Deportivo Morón: 1-Julio Salvá; 4-Leonel Cardozo, 2-Braian Salvareschi, 6-Emilio Lazza, 3-Joaquín Livera; 8-Emanuel Iñíguez, 5-Mauro Burruchaga, 10-Juan Manuel Olivares, 11-Santiago Kubiszyn; 7-Gonzalo Berterame, 9-Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 5-Federico Lértora, 7-Agustín Toledo; 8-Darío Sarmiento, 10-Ignacio Lago, 11-Julián Marcioni; 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Goles: ST 3' Agustín Toledo (C).

Cambios: ST 6' Mateo Levato x Berterame (DM), Mariano Bíttolo x Iñíguez (DM), 21' Ignacio Antonio x Sarmiento (C), 26' Gastón González x Burruchaga (DM), Juan Cruz Esquivel x Olivares (DM), 31' Sebastián Olmedo x Marcioni (C), Matías Muñoz x Toledo (C), Leandro Garate x Bonansea (C), 34' Franco Toloza x Cardozo (DM), 44' Franco García x Lago (C),

Expulsados: Kubiszyn (DM).

Amonestados: Thaller, Bonansea, Rasmussen, Lago (C), Iñíguez, Salvareschi, Kubiszyn (DM),

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.