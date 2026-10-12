Luego de varias a favor, Colón fue perjudicado en Santiago del Estero

Una jugada del primer tiempo ante Mitre dejó dudas por un fuera de juego sancionado a Agustín Toledo. Otro fallo adverso para Colón, luego de varias a favor.

Colón se fue de Santiago del Estero con un empate sin goles ante Mitre, pero también con una jugada que dejó mucha bronca y volvió a poner el arbitraje en el centro de la escena. En el primer tiempo, el Sabalero tuvo una situación que pudo cambiar el desarrollo del encuentro y que terminó anulada por una posición adelantada de Agustín Toledo, aunque las imágenes dejaron dudas sobre la decisión de Jorge Baliño.

La acción nació de un contraataque conducido por Ignacio Lago. El atacante demoró un instante en resolver y, cuando finalmente soltó el pase, Toledo quedó en posición de definición. El mediocampista remató, pero el arquero Ignacio Pietrobono respondió y tapó el disparo. En el rebote, Toledo convirtió, aunque el árbitro ya había sancionado el fuera de juego y el tanto no tuvo validez.

La posición de Mieres, en el centro de la discusión en Colón

La polémica está en el momento exacto en que Lago entregó la pelota. Si bien el ángulo de las imágenes no resulta concluyente, la impresión es que Toledo estaba habilitado por Brian Mieres, el marcador de punta derecho de Mitre, que parecía quedar como último defensor en relación con el futbolista de Colón.

"Offside"



Por el gol que le anularon al jugador de Colón ante Mitre de Santiago del Estero. pic.twitter.com/fmE2Qp9une — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026

La demora de Lago en decidir pudo favorecer la recuperación defensiva, pero la cuestión central pasa por determinar si Toledo estaba adelantado cuando salió el pase. Sin una toma que permita establecer con claridad la posición de ambos jugadores, no es posible afirmar de manera categórica que Baliño se equivocó. Sin embargo, la jugada dejó argumentos para el reclamo sabalero y la sensación de que Colón pudo haber sido perjudicado.

Un nuevo episodio en una temporada con reclamos para Colón

El episodio se suma a una serie de situaciones arbitrales que generaron debate alrededor de Colón. En este caso, además, se produce después de que el presidente José Alonso expresara públicamente su malestar con los arbitrajes tras la derrota ante Godoy Cruz en Mendoza.

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Desde aquellas declaraciones, el Sabalero había atravesado partidos en los que algunas decisiones arbitrales terminaron favoreciéndolo. La acción frente a Mitre aparece ahora como un episodio de signo contrario, que vuelve a instalar interrogantes sobre los criterios y las decisiones que se toman en momentos determinantes.

El empate 0-0 dejó a Colón sin poder aprovechar la derrota de Deportivo Madryn y todavía en el quinto puesto de la Zona A. Más allá de que la jugada no permite una conclusión definitiva por el ángulo disponible, el fuera de juego sancionado a Toledo quedó como una de las acciones más discutidas de la tarde en Santiago del Estero.