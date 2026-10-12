Colón vuelve a cambiar de entrenador en Reserva: quién se harán cargo del equipo

Colón modificará nuevamente la conducción técnica de su equipo de Reserva. Miguel Ángel “Chueco” Robledo continuará trabajando en el área de captación del club.

Colón vuelve a mover las piezas en la estructura de su fútbol formativo. La Reserva tendrá un nuevo cambio de entrenador y, en esta oportunidad, la conducción quedará en manos de Tomás Alfonso y Fernando Alonso (hijo del presidente José Alonso), quienes se desempeñaban como ayudantes de campo de Miguel Ángel “Chueco” Robledo. La dupla estará al frente del equipo, como mínimo, hasta el cierre de 2026.

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La decisión representa un nuevo giro en el trabajo con las divisiones inferiores rojinegras, un área que atravesó distintas modificaciones desde el comienzo de la temporada. Robledo dejará la conducción directa del plantel, pero seguirá vinculado a la institución dentro del área de captación, donde venía desempeñándose antes de asumir como entrenador.

El cambio se produce después de un segundo semestre en el que la Reserva sabalera consiguió uno de sus resultados más destacados: la victoria por 2-1 ante Unión en el clásico disputado en el Predio 4 de Junio. Ese triunfo quedó como uno de los puntos altos de la campaña, aunque ahora el equipo deberá afrontar el tramo final del año con una nueva conducción técnica.

De Alejandro Russo a Robledo: una Reserva con varios cambios en Colón

El año había comenzado con Alejandro Russo como entrenador de la Reserva. Sin embargo, a fines de junio, la dirigencia encabezada por el presidente José Alonso, con el respaldo del secretario deportivo Diego Colotto, decidió impulsar una renovación profunda en la estructura del fútbol juvenil.

La determinación respondió a la intención de cambiar el enfoque de trabajo en las divisiones inferiores, con un equipo de trabajo renovado casi en su totalidad y el objetivo de mejorar tanto la captación como la formación de futbolistas.

En ese contexto, se mantuvo la coordinación general de las inferiores rojinegras, mientras que Russo dejó de conducir la Reserva, aunque continuó formando parte de la estructura del fútbol amateur del club.

A comienzos de julio llegó el turno de Robledo. El “Chueco”, que trabajaba en el área de scouting y captación, fue designado como nuevo entrenador del equipo, con la misión de darle continuidad al proceso y trabajar en el desarrollo de los juveniles que buscan acercarse al plantel profesional.

Prensa Colón

Ahora, pocos meses después de aquella decisión, Colón vuelve a modificar el rumbo y apuesta por una conducción compartida.

Alfonso y Fernando Alonso, al frente hasta fin de año en Colón

Tomás Alfonso y Fernando Alonso tendrán la responsabilidad de dirigir a la Reserva en lo que resta de la temporada. Ambos conocen el funcionamiento del plantel y el trabajo que se venía desarrollando junto a Robledo, ya que integraban su cuerpo técnico.

En el caso de Fernando Alonso, se trata además del hijo del presidente José Alonso, quien forma parte de la actual conducción institucional sabalera.

Por su parte, Robledo continuará desempeñándose en el área de captación, una función vinculada a la identificación y el seguimiento de jóvenes talentos para fortalecer el futuro futbolístico de Colón.

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Con este nuevo movimiento, el Sabalero tendrá su tercer entrenador de Reserva en la temporada, después de Russo y Robledo. La dupla Alfonso-Alonso buscará darle continuidad al trabajo con los juveniles y cerrar el año con el equipo competitivo, en una etapa en la que el club procura consolidar una estructura formativa capaz de nutrir al plantel profesional.

Los cambios en la conducción reflejan la búsqueda de una nueva organización para las inferiores rojinegras, uno de los aspectos que la dirigencia considera centrales en el proyecto deportivo. El desafío será sostener una línea de trabajo más allá de las modificaciones en el banco y conseguir que la Reserva funcione como un espacio de desarrollo para los futbolistas que aspiran a dar el salto a Primera División.