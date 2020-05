Machado: "Para Independiente del Valle es cosa juzgada"

El avance de la cuarentena reavivó el tema en el mundo Colón. Lo que se escuchó y leyó fue variado y dispar de acuerdo al nacimiento de la información.

La situación sobre el reclamo a los rojinegros a la Conmebol por la supuesta mala inclusión del arquero ecuatoriano Pino fue atravesando varios carriles.

Inicialmente el elenco santafesino, patrocinado por Luis Leopoldo Hilbert, realizó la presentación en el organismo correspondiente, incluso viajando a Ecuador para nutrirse de información.

Asimismo, Técnico Universitario por su lado continuó el reclamo y acusó a Independiente del Valle de no respetar los reglamentos e infringir las normas. Todo esto que se desató los días posteriores al 9 de noviembre tuvo un nuevo capítulo en las últimas.

Por eso Roberto Machado, uno de los periodistas más prestigiosos de Ecuador charló con radio Sol 91.5 para pintar una mirada de cómo se vienen desarrollando los acontecimientos en el país del campeón de la Copa Sudamericana 2019.

En el inicio de la charla confesó que "acá en Ecuador y alrededor de Independiente del Valle no se le dio mucha importancia al tema, una vez que se apeló por primera vez por parte de Colón y hubo una respuesta favorable, Independiente del Valle se quedó tranquilo".

Más adelante apuntó que "el fútbol de Ecuador también se vio convulsionado con cambios y acusaciones, hubo un pronunciamiento en el caso sostienen, a pesar de las denuncias de falsificación por firmas y contratos".

Si bien Colón por sus vías legales recurre al TAS para pelear por la mala inclusión del golero titular del vencedor de la final, Machado aportó que "si bien reapareció el rumor de que Técnico Universitario sigue su pelea y Colón presentó una nueva consideración, hablé con el abogado de Independiente del Valle y no le dio mucha importancia".

Para cerrar diciendo que "para Independiente es una cosa juzgada y no creen que perderán la categoría, y mucho menos que Pinos sea sancionado por tres años como se comentó. No hay preocupación que le quite el sueño a Independiente del Valle, a pesar de la apelación de Colón".