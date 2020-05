¿Qué jugadores seguirían en Colón luego del 30 de junio?

En reunión de Comité Ejecutivo de AFA se decidió por unanimidad ponerle punto final a la temporada, para que de esta manera los contratos de los jugadores que vencen el próximo 30 de junio queden sin efecto (la primera alternativa era que se puedan extender hasta el final de la Copa de la Superliga cuando se reanudara), y suspender los descensos hasta 2022, en una gran noticia para Colón debido a lo comprometido que estaba con el promedio del descenso.

Esta fue una situación que disgustó a los jugadores y que se lo hicieron saber a Agremiados. Fue entonces que de boca del mismo secretario Sergio Marchi y de varios referentes de equipos de Primera División se alzó la voz (incluidos algunos jugadores de Colón que lo hicieron público), pidiendo para que el año que vienen continúen los descensos por temor a que los equipos sin urgencias decidan apostar por los juveniles, con lo cual se produciría una gran cantidad de futbolistas desempleados.

En Colón se vencen los contratos de nueve jugadores, una gran parte de estos con contratos muy elevados, con lo cual se evalúa caso por caso para determinar si continuarán o no como parte del nuevo proyecto deportivo que encabezará Eduardo Domínguez durante su segunda gestión.

De esos nueve jugadores hay dos que es un hecho que no seguirán en el plantel, como Fernando Zuqui y Matías Fritzler. Por el mendocino Colón tiene una opción de compra de 2.000.000 de dólares, que no está dispuesto a afrontar, mientras que el Polaco es uno de los jugadores con un contrato más elevado, con lo cual tampoco se buscaría renovarle, sobre todo porque jugó muy poco en el último año. La decisión de Domínguez sería no contarlos.

En tanto que tampoco se buscaría renovarle los vínculos a Damián Schmidt, Gastón Díaz y Mauro Da Luz, quienes tuvieron muy poca participación en la temporada y cuando se los requirió no fueron solución, y tampoco estarían en los planes de Domínguez.

Eduardo Domínguez.jpg Domínguez no tendrá en cuenta a varios jugadores a los cuales se les termina el contrato en Colón.

Tomás Sandoval y Brahian Galván son dos de los jugadores surgidos de las inferiores del club que se quedarán con el pase en su poder. El centrodelantero seguramente buscará un destino futbolístico en el exterior para hacer la diferencia económica, luego que en varios mercado de pases se lo vincule con diversos clubes, mientras que el tucumano emigrará al Colorado Rapids de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Mientras que el colombiano Guillermo Celis se encuentra en la etapa final de su recuperación de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha que sufrió en septiembre pasado. Si antes del 30 de junio está reestablecido, no se le renovará el contrato y su futuro estaría en Junior de Barranquilla, equipo que dirige Julio Comesaña (ex-DT de Colón).

Luego están los casos de Gabriel Esparza y Marcelo Estigarribia, quienes son los jugadores que tendrían chances de continuar en el plantel. El exatacante de San Lorenzo tiene el pase en su poder y si está en los planes de Domínguez y se llega a un acuerdo económico podría seguir, mientras que el Chelo es uno de los futbolistas con una alto contrato, con lo cual si reduce sus pretensiones considerablemente también podría ser considerado dentro del proyecto deportivo.

El tiempo en el cual Domínguez pasó en Santa Fe le sirvió para mirar partidos de Reserva y allí observar a varios juveniles del club, mientras que también tomó la decisión en cuanto a los refuerzos a traer en el próximo mercado de pases, que no serían más de tres si es que no se va ninguno de los jugadores que considera vital para lo que pretende Colón.