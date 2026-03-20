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Medrán define el once de Colón con un regreso clave para visitar a San Telmo

Colón prepara una sola variante para jugar en la Isla Maciel, Marcioni vuelve al equipo y se perfila como pieza determinante.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 18:32hs
Medrán define el once de Colón con un regreso clave para visitar a San Telmo

Colón tiene listo su plan para visitar a San Telmo por la Primera Nacional. Ezequiel Medrán apostará a sostener la base que viene de ganar, con el regreso de Julián Marcioni como única variante, buscando profundidad por bandas, mayor desequilibrio en el uno contra uno y mejor conexión en el último tercio.

Marcioni, una pieza que reconfigura el ataque

La vuelta del ex Agropecuario tras superar un desgarro no solo cubre la baja de Conrado Ibarra, sino que le aporta al equipo mayor amplitud y movilidad en fase ofensiva. Marcioni es un volante-extremo capaz de romper líneas en conducción, atacar los intervalos y ofrecer soluciones en transiciones rápidas, un recurso clave para jugar fuera de casa. Su presencia también permite liberar a los interiores y generar superioridades por fuera, una de las búsquedas del cuerpo técnico para lastimar en escenarios cerrados.

Más allá del regreso de Marcioni, Medrán no podrá contar con Matías Godoy, Leandro Allende ni el propio Ibarra, todos afectados por lesiones musculares. Estas ausencias reducen las variantes en ofensiva y condicionan la rotación durante el partido, especialmente en un contexto donde el desgaste suele ser alto.

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Sostener la identidad y mejorar de visitante

La idea del entrenador es clara: mantener el orden táctico, la solidez defensiva y la estructura de juego que el equipo viene mostrando. Con una línea de cuatro firme y un mediocampo equilibrado, Colón intentará controlar los ritmos del partido y ser efectivo en las llegadas. El probable once formaría con Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Ignacio y Lago; Cano y Bonansea. Un esquema que prioriza el equilibrio entre fases y busca aprovechar los espacios que pueda dejar San Telmo.

En la Isla Maciel, el Sabalero tendrá un desafío doble: seguir prendido en la pelea de arriba y empezar a saldar la deuda de rendimiento fuera de Santa Fe, un aspecto clave para sostener aspiraciones de protagonismo en la categoría.

Ezequiel Medrán Colón San Telmo Sabalero
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