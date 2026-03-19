Enrique Vilouta apuntó contra la anterior gestión de Colón por el concurso de camisetas KDY

El CEO de KDY habló sobre el concurso de camisetas, cuestionó decisiones de la dirigencia saliente y destacó el vínculo con la actual conducción de Colón.

El presente de Colón en la cancha contrasta con las tensiones que aún persisten fuera de ella. En ese contexto, Enrique Vilouta , CEO de KDY , rompió el silencio y dejó fuertes definiciones sobre la indumentaria oficial , el polémico concurso de diseño y lo que calificó como “desprolijidades sospechosas” en la gestión anterior del club.

Uno de los ejes de la entrevista realiza en Radio gol (FM 96.7) giró en torno al denominado “Concurso Relámpago” , impulsado por la dirigencia saliente y que generó controversia entre los hinchas. Vilouta explicó que el diseño ganador no pudo trasladarse de forma literal al producto final por cuestiones técnicas.

“El proceso industrial requiere adaptaciones en moldería y materiales, no todo lo que se diseña puede llevarse directamente a la cancha”, sostuvo. Además, marcó que la iniciativa careció de bases claras y se desarrolló en un contexto institucional complejo, atravesado por el proceso electoral. A pesar de ello, el empresario reveló que la actual camiseta mantiene elementos del modelo elegido por los hinchas, como el detalle en zigzag en los laterales, aunque con modificaciones estéticas para respetar la identidad tradicional del club.

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Críticas a la gestión anterior de Colón

Vilouta fue contundente al referirse a decisiones tomadas durante la conducción previa. En particular, cuestionó la venta de camisetas de temporadas anteriores a valores bajos mientras coexistía el vínculo con el proveedor actual.

“Hubo situaciones de irregularidad y desprolijidad que llaman la atención”, afirmó, en relación a la comercialización de aproximadamente 1.500 prendas que, según indicó, no se alineaban con la estrategia de la marca ni con el posicionamiento del club. Estas declaraciones reavivan el debate sobre la administración de recursos en un período marcado por tensiones dirigenciales y cambios institucionales.

Relación con la nueva dirigencia sabalera

En contraposición, el titular de KDY destacó el vínculo con la conducción actual, encabezada por Víctor Godano y José Alonso, con quienes aseguró mantener un diálogo fluido. “Estamos trabajando de otra manera, con planificación y orden”, expresó. También valoró el enfoque integral de la nueva comisión, que apunta no solo al plantel profesional sino también al fútbol amateur y a otras disciplinas del club. Este cambio de dinámica, según explicó, permitió mejorar la organización en torno a la indumentaria y fortalecer la presencia de la marca dentro de la institución.

El diseño de la camiseta alternativa y el concepto minimalista

Otro de los puntos analizados fue la camiseta alternativa blanca, que generó opiniones divididas por su estética. Vilouta defendió el enfoque elegido, basado en un diseño minimalista que prioriza la calidad del material por sobre los elementos gráficos. “La idea fue que el protagonismo lo tenga la tela, que es de alta calidad, y no recargar el diseño”, señaló, en respuesta a las críticas que circularon en redes sociales.

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La mirada del hincha y el peso de los resultados

Consultado por la reacción de los simpatizantes, el CEO de KDY reconoció el componente emocional que atraviesa la relación entre el club y su indumentaria. “El hincha es pasional. Siempre va a aspirar a marcas internacionales como Adidas o Nike, pero también entiende los procesos. Cuando el equipo está bien y la cancha acompaña, la percepción cambia”, analizó. En ese sentido, el buen momento deportivo de Colón, puntero y sin derrotas, aparece como un factor que puede influir en la aceptación de la camiseta.

Un debate que excede lo estético en Colón

Las declaraciones de Vilouta ponen en primer plano una discusión que va más allá del diseño: la gestión de la marca, la relación con los hinchas y la transparencia en las decisiones institucionales. En un club donde la identidad pesa tanto como los resultados, la indumentaria se convierte en un símbolo. Y, como quedó en evidencia, también en un terreno donde las diferencias dirigenciales dejan su huella.