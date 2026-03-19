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El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

Este jueves en horario matutino, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispuso de un ensayo futbolístico en el que realizó una variante obligada

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 12:36hs
El DT de Colón dispuso de una variante en la práctica de fútbol.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón dispuso de una variante en la práctica de fútbol.

El domingo a las 16, Colón visitará a San Telmo y para ese partido, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en el equipo.

Colón tendría un solo cambio para visitar a San Telmo

Y es que en el encuentro ante Acassuso, Conrado Ibarra salió lesionado y luego se confirmó que había sufrido un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha.

En consecuencia, Medrán debe definir su reemplazante y este jueves, el DT comenzó a brindar indicios respecto a la posible formación que jugará ante San Telmo.

En la práctica de fútbol que se desarrolló en el estadio, el entrenador dispuso el ingreso de Darío Sarmiento en lugar de Ibarra. Es decir, el mismo cambio que implementó ante Acassuso.

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Por otra parte, Julián Marcioni estaría a disposición del cuerpo técnico, recuperado del desgarro que sufrió ante Ferro el 28 de febrero.

La única duda que se puede plantear es si juega Sarmiento o Marcioni. Pero teniendo en cuenta que el primero viene de sumar minutos, contaría con más chances de ser titular.

La probable formación rojinegra sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Ignacio Lago, Federico Lértora, Ignacio Antonio, Darío Sarmiento; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Colón Ezequiel Medrán fútbol
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