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Medrán, tras la goleada de Colón: "Esto ilusiona, pero hay que mantener la calma"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, resaltó el rendimiento ante Central Norte, pidió mesura pese a ser segundos en la Zona A y habló un cupo más para sumar

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 18:43hs
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Medrán, tras la goleada de Colón: Esto ilusiona, pero hay que mantener la calma

UNO Santa Fe | José Busiemi

La goleada de Colón ante Central Norte dejó conformidad, pero también un mensaje claro de Ezequiel Medrán: disfrutar el presente, sin perder de vista que el camino todavía es largo. Luego del contundente 4-0 en el Brigadier López, el DT valoró el funcionamiento y evitó dejarse llevar por la euforia, ahora escolta de la Zona A de la Primera Nacional.

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"Estoy contento por cómo se consiguió el triunfo y por la manera en que trabajó el equipo. Hubo una convicción muy clara de la idea de juego y de lo que pedía el partido. Desde el principio hasta el final nos impusimos futbolísticamente, generamos muchas situaciones y tuvimos una fluidez importante", analizó.

Más allá del resultado, Medrán reconoció que hubo algunos desajustes defensivos, aunque destacó la respuesta de Matías Budiño cuando el equipo lo necesitó. "También es importante tener un arquero que responda cuando el rival tiene sus oportunidades. Eso da solidez y confianza para competir", sostuvo.

Calma pese al gran presente de Colón

Con dos triunfos consecutivos en el inicio de la segunda rueda y Colón instalado en los puestos de privilegio, el DT insistió en no adelantarse a los tiempos. "Obviamente que la victoria ilusiona, pero nosotros tenemos que mantener la calma. Sabemos lo difícil que es este torneo y tenemos que seguir construyendo. El equipo viene haciendo las cosas bien, pero todavía hay mucho por mejorar", expresó.

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Medrán, satisfecho en Colón.

Incluso recordó que hace apenas unas fechas el panorama era muy distinto. "Hace tres fechas estábamos a cinco puntos de Morón y hoy lo alcanzamos. La dinámica de esta categoría cambia muy rápido. El que mantenga la calma y tome mejores decisiones en los momentos importantes será el que pelee hasta el final", explicó.

Consultado por las críticas que aparecieron tras la derrota frente a Chaco For Ever, Medrán aseguró que jamás perdió la convicción en el trabajo del plantel. "Nosotros siempre creímos en lo que hacíamos. Se hablaron muchas cosas, pero mantuvimos el foco en el trabajo. En los momentos límite el equipo siempre respondió y eso habla del compromiso de este grupo", afirmó.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la goleada ante Central Norte en Santa Fe

El mensaje para el hincha de Colón

El entrenador también se refirió al entusiasmo que volvió a instalarse entre los simpatizantes rojinegros. "Cuando uno anda por Santa Fe percibe la pasión que tiene el hincha de Colón. Hoy seguramente se sintió representado por la forma en que compitió el equipo. Nosotros vamos de la mano de esa ilusión, pero necesitamos que nos acompañen hasta el final", señaló.

Y agregó: "Queremos mejorar lo que hicimos en la primera rueda. Arrancamos esta segunda parte con dos triunfos y una mejor cosecha de puntos. Eso habla de un crecimiento".

Uno de los nombres propios de la tarde fue Alan Bonansea, autor de dos goles y ya con tres conquistas en los últimos dos partidos. Medrán reveló por qué decidió sostenerlo durante su larga sequía. "Yo veía cómo trabajaba todos los días. El 9 necesita confianza y tiempo. En otros equipos me pasó lo mismo con delanteros que estuvieron muchas fechas sin convertir y después terminaron peleando la tabla de goleadores. Elegimos respaldarlo dentro de la cancha y hoy está disfrutando nuevamente del gol", explicó.

La competencia interna y los refuerzos

El entrenador también valoró el crecimiento de los futbolistas que ingresan desde el banco y destacó que la competencia potenciará al plantel. "Hoy no estuvo Ignacio Antonio, Toledo está en un gran nivel, Franco García sigue creciendo. Tener soluciones en el banco es fundamental porque este es un torneo muy largo", remarcó.

Además, confirmó que Rizzo Patrón ya está habilitado, aunque recién se sumó a los entrenamientos, mientras que Garate todavía no puede ser utilizado oficialmente.

Sobre el mercado de pases, se mostró conforme con el trabajo realizado por la dirigencia. "Los mercados de mitad de año siempre son difíciles, pero se hizo un buen trabajo. Estamos conformes con las incorporaciones y, si aparece la posibilidad de sumar un jugador más, se evaluará", comentó.

Pese a la contundente victoria, Medrán dejó en claro que el festejo tendrá corta duración. El próximo viernes, Colón visitará al líder Ferro, en el partido más atractivo de la fecha. "Sabemos que enfrentaremos a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Tendremos una semana corta, enfocada más en la recuperación que en las cargas de trabajo. A partir de ahora, toda nuestra energía estará puesta en preparar ese partido de la mejor manera", concluyó el entrenador rojinegro.

Colón Ezequiel Medrán Central Norte
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