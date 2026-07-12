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Lago reavivó la ilusión de Colón y ya piensa en Ferro: "Será un lindo desafío"

Ignacio Lago fue una de las figuras de Colón en la goleada ante Central Norte y destacó el crecimiento antes de un duelo clave frente al líder de la Zona A

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 19:43hs
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Lago reavivó la ilusión de Colón y ya piensa en Ferro: Será un lindo desafío

Prensa Colón

Colón volvió a sonreír, recuperó su lugar como escolta de la Zona A y encontró en Ignacio Lago una de sus principales cartas ofensivas. El extremo fue determinante en la goleada 4-0 ante Central Norte en el Brigadier López, con dos tantos que ratificaron su regreso al equipo en un momento clave de la Primera Nacional.

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Más allá de su actuación individual, Lago eligió poner el foco en el crecimiento colectivo y en lo que viene para el Sabalero, que el próximo viernes tendrá una prueba de máxima exigencia frente al líder Ferro. "Empezamos la segunda rueda y sabemos que ahora viene lo más importante. Quizás antes perdimos algunos puntos que nos tendría ahora un poco más arriba, pero esta es la mentalidad que debemos tener para esta segunda parte", expresó.

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Para el atacante, la clave estará en sostener el nivel mostrado ante el conjunto salteño durante todo el tramo final del torneo. "Hay que jugar todos los partidos de esta manera, respetando a todos, pero siendo regulares", remarcó.

Un Colón que empieza a encontrar identidad

Lago también destacó el proceso que lleva adelante Ezequiel Medrán y la adaptación de un plantel prácticamente renovado respecto al año pasado. "Con Ezequiel ya estamos desde el año pasado, más allá de que ahora hay un plantel nuevo. Se empieza a ver el trabajo. Hubo una renovación total, no quedó casi nadie del año pasado y creo que estamos un poco más afianzados", analizó.

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La mira puesta en Ferro

Con la confianza renovada y después de una goleada que dejó buenas sensaciones, Lago ya empezó a palpitar el próximo desafío. "Es importante para todos hacer goles. Ahora viene lo más lindo. Tenemos que ir a jugar a una cancha complicada ante un gran rival y pienso que será muy lindo. Es un lindo desafío para nosotros también", afirmó.

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Por último, Lago celebró el presente de Alan Bonansea, quien también fue protagonista con dos goles y dejó atrás una extensa sequía. "Está bueno que se le esté dando el gol a Alan también, porque se lo merecía mucho. Ahora se le abrió el arco y esperemos que nos brinde muchas más alegrías", destacó.

Colón Ignacio Lago Central Norte
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