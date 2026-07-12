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Está en Santa Fe: cómo es la primera planta cloacal alimentada con energía solar del país

Emplazada en Vila, en el departamento Castellanos, la infraestructura sustentable será abastecida por 42 paneles fotovoltaicos. Los trabajos contemplan una inversión superior a 3.500 millones de pesos, anunció el gobierno provincial. Los detalles

12 de julio 2026 · 19:54hs
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En Vila, Santa Fe, está la primera planta cloacal alimentada con energía solar del país
La infraestructura sustentable será abastecida por 42 paneles fotovoltaicos. 

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La infraestructura sustentable será abastecida por 42 paneles fotovoltaicos. 

El Gobierno de Santa Fe avanza con la etapa final del sistema cloacal de Vila, que tendrá la primera planta de tratamiento de líquidos cloacales alimentada con energía solar del país

El Gobierno de Santa Fe informó que avanza en la etapa final del sistema de desagües cloacales de Vila, en el departamento Castellanos, que convertirá a la localidad en sede de la primera planta de tratamiento de líquidos cloacales alimentada con energía solar de la Argentina.

La obra incorpora un modelo innovador de infraestructura sustentable que contempla 42 paneles fotovoltaicos como fuente de alimentación de la planta. La culminación del sistema cloacal representa una inversión superior a 3.500 millones de pesos.

Durante una recorrida por la obra, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el carácter pionero de la intervención: "Esta es una obra inédita en el país y confirma que Santa Fe es una provincia de referencia en materia de saneamiento".

La planta de tratamiento de líquidos cloacales estará alimentada mediante 42 paneles fotovoltaicos que permitirán abastecer su funcionamiento con energías renovables, reduciendo significativamente los costos operativos y minimizando el impacto ambiental.

"Además, el proyecto incluye más de 15,6 kilómetros de red cloacal, una estación elevadora, una cañería de impulsión y una moderna planta compacta de tratamiento por barros activados, con capacidad para procesar 215 metros cúbicos diarios de efluentes", consignó el funcionario provincial.

Enrico remarcó que la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue retomar una obra que permanecía paralizada y transformarla en una infraestructura de referencia.

"Para esta gestión, hacer obra pública es mejorar la calidad de vida de la gente. Una red cloacal elimina los pozos ciegos, evita la contaminación de las napas de donde se extrae el agua, previene enfermedades y mejora las condiciones ambientales de toda la comunidad. Incorporar energía solar demuestra que también es posible construir infraestructura pública más eficiente, sustentable y preparada para el futuro", afirmó.

Por su parte, la presidenta comunal de Vila, María Leticia Borgatello, destacó que "ver que la obra se reactivó y hoy está a un paso de finalizar nos llena de orgullo y tranquilidad. Era un proyecto muy esperado que había quedado abandonado y afectaba el bienestar de nuestra comunidad. Gracias a la decisión del Gobierno Provincial de acompañarnos con hechos concretos, estamos transformando el desarrollo y la realidad sanitaria de más de 1.500 vecinos".

Innovación y sustentabilidad

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que los equipos técnicos trabajan en la fase final de la planta de tratamiento.

"Al incorporar paneles solares para generar energía autónoma, logramos que todo el sistema de bombeo y depuración funcione de manera continua sin depender exclusivamente de la red eléctrica convencional, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos de operación", señaló.

A su turno, el director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar, destacó que la instalación de las redes urbanas y de las cámaras de inspección permitirá avanzar con la conexión de cada vivienda al sistema.

"Esta infraestructura mejora las condiciones sanitarias, protege el ambiente, evita el deterioro del suelo y acompaña el crecimiento ordenado de la localidad, garantizando mejores condiciones de habitabilidad para toda la comunidad", sostuvo.

La culminación del sistema cloacal de Vila representa una inversión provincial superior a 3.500 millones de pesos.

Santa Fe Energía Solar planta cloacal
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