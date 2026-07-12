Bonansea dejó atrás la sequía en Colón: "Lo importante era ganar"

El delantero Alan Bonansea convirtió un doblete en la goleada ante Central Norte, destacó el respaldo que recibió durante la sequía y que trabajar con humildad es clave

Alan Bonansea atraviesa una oportuna levantada en Colón . Después de cortar la sequía en Puerto Madryn, el delantero volvió a ser determinante este domingo con un doblete en el 4-0 sobre Central Norte , una victoria que dejó al Sabalero como escolta de la Zona A de la Primera Nacional.

Sin embargo, lejos de poner el foco en su actuación individual, el atacante eligió resaltar el rendimiento colectivo. "No importa quiénes hagan los goles, sino el triunfo. Lo veníamos mereciendo porque estábamos jugando bien", afirmó una vez finalizado el encuentro.

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Para Bonansea, el equipo encontró respuestas luego de un cierre irregular de la primera rueda y eso quedó reflejado en las últimas presentaciones. "La última parte de la primera rueda fue una mochila para nosotros, pero trabajamos mucho sobre esas cosas y las pudimos mejorar. Hoy quedó en evidencia y por eso estamos muy contentos. Ahora hay que seguir por este camino", explicó.

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El delantero también se refirió a una de sus conquistas, una definición que requirió una rápida reacción tras un control imperfecto. "En uno de los goles la pelota me quedó un poquito atrás y por eso salió el arquero, pero por suerte me pude acomodar. Salió todo bien, aunque lo más importante fue que el equipo ganó", contó.

El respaldo en el momento más difícil de Colón

Durante buena parte del campeonato, Bonansea fue cuestionado por la falta de gol. Sin embargo, aseguró que nunca dejó de sentirse respaldado dentro del vestuario. "Tuve la banca de mis compañeros cuando no me estaba tocando convertir. Siempre me hacían saber que el esfuerzo que hacía para el equipo era importante", recordó.

De todos modos, admitió que la falta de eficacia era una situación que también lo afectaba desde lo personal. "Obviamente, a uno por dentro le pesaba que el gol no llegara. Pero entendí que la única manera era seguir trabajando. Con humildad y esfuerzo las cosas terminan llegando", concluyó.