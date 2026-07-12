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El uno por uno de Colón en la goleada ante Central Norte en Santa Fe

Colón edificó una notable victoria 4-0 ante Central Norte para ser otra vez escolta en la zona A de la Primera Nacional. Hubo rendimientos altísimos

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 18:07hs
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El uno por uno de Colón en la goleada ante Central Norte en Santa Fe

Prensa Colón

Colón hizo los deberes y marcó las claras diferencias que hay con Central Norte, con un triunfo claro 4-0 en el Brigadier López para ser otra vez segundo, por la fecha 20 de la zona A de la Primera Nacional. Rendimientos muy altos para volver a meter presión en la lucha de arriba.

• LEER MÁS: Colón aplastó a Central Norte, quedó segundo y ahora va a la caza del líder Ferro

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): respondió con varias atajadas importantes para evitar cualquier intento de reacción de Central Norte, aunque mostró algunas dudas en las salidas durante el complemento que pudieron costarle caro a Colón.

Mauro Peinipil (6): ofreció la solidez de siempre en la marca y se proyectó con criterio cuando tuvo espacios. Prácticamente no pasó sobresaltos por su sector.

Sebastián Olmedo (7): mostró toda su solvencia como primer marcador central. Simple, seguro y sin complicarse. Además, conformó una muy buena dupla con Rasmussen y alimenta una sana competencia con Pier Barrios.

Federico Rasmussen (6): regresó tras cumplir la suspensión y dejó en claro por qué es una pieza importante. Firme tanto por arriba como por abajo y con buena presencia en la última línea.

Leandro Allende (5): un resbalón en el inicio casi termina en el descuento de Central Norte. Después se acomodó y levantó su rendimiento, aunque todavía no termina de brindar la seguridad esperada.

Matías Muñoz (6): no se destacó por el manejo de la pelota, pero cumplió con creces en la recuperación y los relevos defensivos. Se sintió cómodo priorizando la marca.

Federico Lértora (6): aportó el despliegue y la experiencia de siempre. Bien ubicado, intenso para recuperar y ordenando al equipo desde el mediocampo.

Julián Marcioni (7): fue una pesadilla por la derecha, sobre todo en el primer tiempo. Desbordó una y otra vez, asistió y resultó desequilibrante durante gran parte del encuentro.

Darío Sarmiento (6): dejó algunos pasajes interesantes asociándose y participando de la generación de juego. Como en otros partidos, fue reemplazado en el complemento.

Ignacio Lago (8): regresó de la mejor manera. Marcó dos goles en el primer tiempo, fue determinante para encaminar la goleada y volvió a demostrar toda su jerarquía en los metros finales.

Alan Bonansea (8): confirmó que el gol en Puerto Madryn le devolvió la confianza. Firmó un doblete en el complemento, fue una referencia constante en el área y terminó siendo una de las grandes figuras de la tarde.

Agustín Toledo (6): volvió a ingresar con personalidad. Manejó bien la pelota, aportó claridad y dejó una imagen positiva en los minutos que disputó.

Franco García (6): mostró movilidad por ambos costados y cada intervención suya insinuó peligro. Sigue demostrando que puede ser una alternativa importante para Medrán.

Facundo Castet (-): ingresó para administrar el tramo final y reforzar el lateral cuando el partido ya estaba completamente controlado.

Conrado Ibarra (-): tuvo algunos minutos como extremo izquierdo y aprovechó un contexto favorable para sumar rodaje.

Mateo Cardozo (-): volvió a tener acción por decisión de Medrán, que busca darle continuidad y confianza para que siga adaptándose a la exigencia de la categoría.

Colón Central Norte Primera Nacional
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