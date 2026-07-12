Tres disparos por la espalda: quién era el joven asesinado durante los festejos por la Selección Argentina en San Francisco

El crimen ocurrió en pleno centro de San Francisco, provincia de Córdoba, durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales. La víctima tenía 20 años, había recuperado la libertad días atrás

La víctima tenía 20 años y había salido recientemente de la cárcel.

El asesinato de Matías Gerardo Ochonga , de 20 años , conmocionó a la ciudad cordobesa de San Francisco durante la madrugada del domingo. El joven fue atacado a balazos en medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales, en un hecho que es investigado como un posible ajuste de cuentas .

El crimen ocurrió en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo , donde cientos de personas se habían concentrado para celebrar el triunfo del seleccionado nacional. En ese contexto, un hombre se acercó a la víctima y le efectuó tres disparos por la espalda antes de escapar entre la multitud.

Minutos después llegaron efectivos policiales y personal de un servicio de emergencias, que solo pudieron constatar el fallecimiento del joven en el lugar.

Quién era la víctima del homicidio en San Francisco

Según informaron fuentes de la investigación, Matías Gerardo Ochonga registraba antecedentes penales y había recuperado la libertad el pasado 3 de julio, por lo que se encontraba cumpliendo el régimen de libertad condicional.

A partir de esa situación, una de las principales hipótesis que analiza la Fiscalía es que el ataque haya estado vinculado con un ajuste de cuentas, aunque hasta el momento esa línea investigativa no fue confirmada oficialmente.

Los investigadores sostienen que el agresor actuó aprovechando la gran concentración de personas. Además, indicaron que los disparos fueron realizados a corta distancia y estuvieron dirigidos exclusivamente contra la víctima, motivo por el cual no hubo otras personas heridas pese a la cantidad de asistentes a los festejos.

Momentos de tensión tras el crimen

Mientras la Policía preservaba la escena del crimen y los equipos médicos trabajaban en el lugar, se registraron incidentes en las inmediaciones.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, algunas personas arrojaron distintos objetos hacia el sector donde se encontraban los efectivos policiales y los profesionales de la salud, generando momentos de tensión en pleno operativo.

Quién es el principal sospechoso del crimen

La investigación avanzó rápidamente y permitió identificar al presunto autor del homicidio.

La Fiscalía de feria ordenó la captura de Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido con el alias de "Manay", quien está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Hasta el momento, el sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado por efectivos de la Policía de la Departamental San Justo.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en viviendas de los barrios Parque y La Florida, además de procedimientos en la localidad de Frontera, aunque ninguno permitió dar con el acusado.

Los antecedentes del imputado

De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales, Agustín Alexis Guevara cuenta con antecedentes por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

Por el momento, es el único imputado en la causa que investiga el homicidio de Matías Gerardo Ochonga, mientras continúan las tareas para lograr su detención y esclarecer las circunstancias del crimen ocurrido durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina.