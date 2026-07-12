Colón aplastó a Central Norte, quedó segundo y ahora va a la caza del líder Ferro

Colón fue implacable en Santa Fe, goleó 4-0 a Central Norte por la fecha 20 y es escolta en la zona A de la Primera Nacional. Ahora visitará al líder Ferro

Colón aprovechó la onda positivo del triunfo en Puerto Madryn al aplastar 4-0 este domingo a Central Norte en el Brigadier López por la fecha 20 de la Primera Nacional para ser escolta otra vez en la zona A. Los goles fueron de Ignacio Lago (2) y Alan Bonanasea (2). Ahora va por el puntero Ferro.

Apenas el partido comenzaba a tomar forma y algunos quizás se estaban preparando recién el mate, Colón golpeó de entrada. Una gran jugada colectiva, iniciada por Julián Marcioni pasando como un rayo por la derecha y definida con categoría por Ignacio Lago, terminó en el 1-0. Un arranque ideal para el Sabalero, que se puso en ventaja antes de que Central Norte lograra acomodarse.

"Nacho Lago"



Por el primer gol del jugador de Colón ante Central Norte. https://t.co/prTBmG4eAS pic.twitter.com/KBJdlbwLNc — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 12, 2026

Todo parecía controlado para Colón, hasta que un resbalón de Allende generó el primer sobresalto de la tarde. Lemosa aprovechó el error para filtrarse por la derecha, aunque Matías Budiño respondió con una gran intervención y evitó el empate de Central Norte. Un sofocón evitable, pero igual seguía ambicioso y el propio lateral se la jugó en ataque y por poco no hace el segundo. A los 15', la sociedad volvió a funcionar. Marcioni desbordó por la derecha, envió un centro rasante al área e Ignacio Lago apareció en el lugar indicado para marca el 2-0 de Colón.

"Nacho Lago"



Por el segundo gol del jugador de Colón ante Central Norte. pic.twitter.com/yfrJs2ZYR0 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 12, 2026

Sacudones que hacían pensar en una tarde " tranquila" en el Centenario por todo lo que quedaba por delante. Claramente fastidioso y entendiendo el escenario, Sciacqua habla con sus colaboradores para meter un cambio, porque la cosa no funcionaba y el Sabalero hacía lo que queria. Sobre todo en la derecha. Con Lago como figura, Colón imponía condiciones con claridad ante un Central Norte sin respuestas, cuya única aproximación nació de un error en el fondo que Budiño corrigió con una gran intervención.

El Rojinegro controlaba el trámite, siempre tomando recaudos, pero con algunos excesos en la pierna fuerte, donde fue amonestado Bonansea. Pero el equipo seguía insaciable, ganando todas y Lago otra vez tuvo el tercero, pero la bocha se fue cerca del palo. Sarmiento también tenía preponderancia jugando a las espaldas de los volantes. Con autoridad y juego, el local imponía condiciones. Colón no bajaba la intensidad, siguió presionando arriba y estuvo muy cerca del tercero, cuando Bonansea armó una gran maniobra en la puerta del área y se jugó a colocarla, pero encontró una notable respuesta del arquero de Central Norte. Con un rendimiento sólido, intenso y muy superior al de su rival, Colón cerró un convincente primer tiempo con un merecido 2-0 sobre un inexpresivo Central Norte en el Brigadier López.

El segundo tiempo entre Colón y Central Norte

Para el segundo tiempo, Ezequiel Medrán mantuvo a los mismos 11, aunque Colón regresó con cierta desconcentración y Central Norte aprovechó ese tramo para inquietar en un par de oportunidades, una de ellas neutralizada por una gran intervención de Matías Budiño. Sin embargo, el Sabalero reaccionó de inmediato y volvió a golpear: un centro desde la izquierda encontró a Alan Bonansea, que ganó de cabeza en el área para decretar el 3-0 y dejar el partido prácticamente sentenciado.

Bonansea todavía tenía algo más para ofrecer. A los 15 minutos volvió a aparecer en el área y firmó el 4-0, bajándole definitivamente la persiana al partido. Con una actuación contundente, Colón ratificaba su gran momento y enviaba un claro mensaje en la pelea por los primeros puestos. Todavía le quedaba bastante al encuentro, pero ya era irremontable para los conducidos por Marito Sciacqua.

"Baile"



Porque Alan Bonansea metió el cuarto gol para Colón que le da una paliza a Central Norte. https://t.co/zUCq18u5XE pic.twitter.com/sAIXXqmbc0 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 12, 2026

Con el partido completamente resuelto, Ezequiel Medrán comenzó a mover el banco. Agustín Toledo y Franco García ingresaron por Muñoz y Sarmiento para dosificar esfuerzos y mantener la intensidad. Mucho no iba a cambiar, aunque todo pintaba para ampliar el marcador que recibir un descuento. En la mismo sintonía entraban Conrado Ibarra y Castet por Allende y Marcioni. La cara de Sciacqua lo decía todo, porque nunca estuvieron en partido y el mazazo del inicio fue letal.

Para el Rojinegro fue solo cuestión de manejar la pelota y administrar las cargas, porque el triunfo no corría peligro y era inobjetable. Pero es clave también la diferencia de gol, por lo que se buscaba más. Una actuación a la altura de lo que se espera de un candidato a pelear por el ascenso, siendo implacable y sólido, más allá de alguna relajación por el marcador y el rival. Fue 4-0 nomás. Segunda victoria en fila para no perderle pisada a Ferro y esperar ahora la visita clave de la semana que viene, donde puede darse un quiere en Caballito.

Formaciones de Colón y Central Norte

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Central Norte: Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Leonardo Felissia, Elías Calderón, Arian Pucheta y Agustín Aleo; Matías Villarreal, Maximiliano Ribero y Sergio Quiroga; Tomás Castro y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.

Goles: PT 27" y 15' Ignacio Lago (C); ST 4' y 15' Alan Bonansea (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.