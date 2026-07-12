Así quedó la tabla de la zona A tras el triunfo de Colón ante Central Norte

La victoria ante Central Norte no solo significó un necesidad para Colón, sino también un importante salto en la tabla de la zona A. ¡Mirá!

La victoria ante Central Norte no solo significó una necesidad para Colón , sino también un importante salto en la tabla . El Sabalero aprovechó los resultados que se dieron en la fecha 20 de la Primera Nacional y cumplió con su parte: ganó en Santa Fe, sumó tres puntos clave y volvió a ubicarse como escolta de la zona A.

Con el triunfo 4-0 frente al conjunto salteño, el equipo de Ezequiel Medrán llegó a los 35 puntos y alcanzó la línea de Deportivo Morón en el segundo puesto. La diferencia con el líder Ferro continúa siendo de cinco unidades, justamente el próximo desafío que tendrá el conjunto rojinegro en el inicio de la segunda rueda.

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La fecha dejó varios movimientos importantes en la parte alta de la tabla. Ferro se mantiene como único puntero, mientras que Colón y Morón comparten la segunda ubicación, renovando la pelea por los primeros puestos y por un lugar privilegiado de cara a la definición del torneo.

Entre los resultados destacados de la jornada apareció el ajustado triunfo de Godoy Cruz, que derrotó 1-0 a Defensores de Belgrano y consiguió tres puntos que le permiten acercarse a la zona de clasificación al Reducido. El elenco mendocino intenta meterse de lleno en la pelea por los puestos de playoffs.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional