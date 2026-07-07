Nicolás Reniero no llegaría a Colón y continuaría jugando en España

Si bien existía un acuerdo de palabra, el delantero habría modificado las condiciones del contrato y su llegada al Sabalero estaría descartada

Se complicó la llegada de Nicolás Reniero a Colón.

El fin de semana, la información daba cuenta de que Colón había llegado a un acuerdo con Nicolás Reniero para que el delantero se convierta en refuerzo del equipo rojinegro.

Incluso se mencionaba que el futbolista de 31 años llegaría el lunes a Santa Fe para someterse a la revisión médica y luego firmar el contrato con Colón.

Sin embargo, en las últimas horas la negociación sufrió un imprevisto y en consecuencia la llegada de Reniero estaría descartada.

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Y es que el jugador habría cambiado a último momento las condiciones del contrato y eso hizo que Colón no aceptara lo que pretendía Reniero.

Así las cosas, por el momento la negociación quedó descartada y de esta manera, el goleador se quedaría a cumplir su contrato en Deportivo Lugo.