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Nicolás Reniero no llegaría a Colón y continuaría jugando en España

Si bien existía un acuerdo de palabra, el delantero habría modificado las condiciones del contrato y su llegada al Sabalero estaría descartada

Ovación

Por Ovación

7 de julio 2026 · 11:32hs
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Se complicó la llegada de Nicolás Reniero a Colón.

IG nicoreniero22

Se complicó la llegada de Nicolás Reniero a Colón.

El fin de semana, la información daba cuenta de que Colón había llegado a un acuerdo con Nicolás Reniero para que el delantero se convierta en refuerzo del equipo rojinegro.

Reiniero se aleja de Colón

Incluso se mencionaba que el futbolista de 31 años llegaría el lunes a Santa Fe para someterse a la revisión médica y luego firmar el contrato con Colón.

Sin embargo, en las últimas horas la negociación sufrió un imprevisto y en consecuencia la llegada de Reniero estaría descartada.

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Y es que el jugador habría cambiado a último momento las condiciones del contrato y eso hizo que Colón no aceptara lo que pretendía Reniero.

Así las cosas, por el momento la negociación quedó descartada y de esta manera, el goleador se quedaría a cumplir su contrato en Deportivo Lugo.

Colón Nicolás Reniero España
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