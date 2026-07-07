Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

El lateral izquierdo llegó a Estrasburgo junto a su representante para completar los últimos pasos de la transferencia al Racing. Unión recibirá 3 millones de dólares por la operación, una cifra superior a la cláusula de rescisión del futbolista.

La transferencia de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo entró en su etapa decisiva. El lateral izquierdo surgido de Unión ya se encuentra en Francia para completar la revisión médica, firmar su contrato y transformarse oficialmente en nuevo jugador del club que milita en la Ligue 1.

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La confirmación llegó de manera indirecta a través de las redes sociales de su representante, Kristian Bereit, quien compartió una imagen desde un avión con la ubicación de Estrasburgo, dejando en evidencia que ambos ya arribaron a la ciudad donde se terminarán de resolver los detalles administrativos de la operación.

Una venta récord para las arcas de Unión

La negociación terminó siendo incluso más favorable para Unión de lo que se proyectaba inicialmente. Si bien la cláusula de rescisión del defensor estaba fijada en 2,5 millones de dólares, el club francés decidió mejorar esa cifra y acordó pagar 3 millones de dólares para quedarse con el pase del futbolista.

De ese monto deberán descontarse los porcentajes correspondientes al convenio con Santa Fe FC, club donde se formó Del Blanco, además de las cargas impositivas de la operación. De esta manera, a las arcas tatengues ingresarán aproximadamente 2,2 millones de dólares netos, una suma que representa un importante alivio económico para la institución.

Ahora resta definir oficialmente la modalidad de pago, ya que hasta el momento no trascendió si el monto será abonado en una o varias cuotas.

Esperan el anuncio oficial de Unión

En Unión aguardan únicamente la firma de la documentación para comunicar la transferencia a través de sus canales oficiales. Allí también se brindarán los detalles definitivos de una negociación que se aceleró en los últimos días y terminó cerrándose en condiciones más beneficiosas que las previstas.

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La venta de Del Blanco se suma a la reciente transferencia de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania y le permitirá al club afrontar compromisos económicos de importancia, entre ellos el levantamiento de inhibiciones y la regularización de distintas obligaciones financieras.

Mientras tanto, Del Blanco se prepara para iniciar la primera experiencia internacional de su carrera. Con apenas 21 años, el lateral surgido de las inferiores rojiblancas dará el salto al fútbol francés con un contrato que, según trascendió, será por tres temporadas, en una apuesta fuerte del Racing de Estrasburgo por uno de los proyectos más importantes surgidos de las divisiones inferiores de Unión en los últimos años.