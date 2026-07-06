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Colón revirtió la tendencia negativa como visitante y se volvió más confiable

El gran déficit que venía mostrando Colón desde el 2024 era su escasa efectividad como visitante, que en este 2026 está logrando revertir

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 12:02hs
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En este 2026

En este 2026, la campaña de Colón como visitante es mejor que la del 2024 y 2025.

Desde que Colón está jugando el Torneo de la Primera Nacional, sin dudas que su principal déficit fue el rendimiento que mostró en condición de visitante.

La evolución que experimentó Colón jugando como visitante

Los muy malos resultados fuera del Brigadier López lo privaron durante 2024 y 2025 de poder conseguir el objetivo del ascenso a Primera División.

Y es que la cosecha de puntos fue realmente paupérrima, aún cuando en 2024 el equipo peleó los primeros puestos y durante la primera rueda fue puntero.

Sin embargo, esa fragilidad que evidenciaba cada vez que salía de Santa Fe fue determinante para el fracaso futbolístico de los planteles sabaleros.

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En el 2024, Colón disputó 20 partidos como visitante, de los cuales apenas ganó cuatro, empató siete y perdió los nueve restantes, cosechando 19 puntos sobre 60 en disputa, con una efectividad del 31,6%.

Mientras que en el 2025, la campaña fuera del Brigadier López fue aún más penosa, ya que jugó 17 partidos, obteniendo tres triunfos, un empate y 13 derrotas. Sumó 10 puntos sobre 51 en juego, con una efectividad del 19,6%.

En tanto que en este 2026, el Sabalero lleva disputados 10 partidos como visitante, con tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas, sumando 13 unidades sobre 30, con una efectividad del 43,3%.

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Así las cosas, en la actualidad, el Rojinegro viene mostrando una evolución en lo que refiere a sus actuaciones en condición de visitante y tanto los números como su rendimiento así lo marcan.

De los últimos seis partidos que jugó como visitante, apenas perdió uno, ganó dos y empató los tres restantes, dos de ellos en los que estuvo más cerca de ganarlo, que fue ante Los Andes y Estudiantes de Buenos Aires.

En consecuencia, el elenco dirigido por Ezequiel Medrán, logró revertir la racha negativa que arrastra del 2024 y eso le permite ser competitivo y mantenerse en las primeras posiciones de la Zona A.

Colón visitante equipo
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