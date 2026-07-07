Colón quiere reflotar la chance de sumar a un viejo anhelo de Medrán

El delantero reapareció como la principal alternativa para reforzar el ataque sabalero. Medrán lo dirigió y la negociación se habría reflotado a horas del cierre del mercado de pases.

La carrera contra el reloj comenzó para Colón . A menos de 24 horas del cierre del libro de pases, el Sabalero tuvo que modificar su hoja de ruta en la búsqueda de un centrodelantero luego de que se frustrara la llegada de Nicolás Reniero.

El atacante, que tenía un acuerdo de palabra para transformarse en refuerzo rojinegro, finalmente continuará su carrera en el CD Lugo de España, donde juega desde 2024. Según trascendió, cuando todo parecía encaminado decidió modificar las condiciones contractuales y la operación terminó cayéndose.

Con ese escenario, la dirigencia y el cuerpo técnico reactivaron una negociación que había quedado en pausa: la de Nicolás Ferreyra, delantero de Gimnasia de Mendoza y un futbolista muy conocido por Ezequiel Medrán.

Un delantero que Medrán conoce a la perfección

Ferreyra es un viejo anhelo del entrenador sabalero. Ambos compartieron plantel en Gimnasia de Mendoza y el técnico considera que reúne las características que busca para potenciar el ataque de Colón.

No es la primera vez que el club intenta contratarlo. Semanas atrás ya hubo contactos, pero el delantero optó por permanecer en el conjunto mendocino con la intención de pelear un lugar y mantener abierta la posibilidad de dar el salto a un equipo de Primera División.

Ahora, el panorama cambió y las conversaciones se retomaron con intensidad, teniendo en cuenta que el mercado de pases finalizará este miércoles y el margen para cerrar incorporaciones es mínimo.

Un atacante con buenos antecedentes en la categoría para Colón

A sus 27 años, Ferreyra acumula una extensa trayectoria en la Primera Nacional y viene de mostrar buenos números en las últimas temporadas.

En 2025 fue una de las principales cartas ofensivas de Gimnasia de Mendoza, donde disputó 33 partidos de la fase regular, convirtió nueve goles y aportó cuatro asistencias, además de participar en el Reducido y en la Copa Argentina.

Este año perdió protagonismo y apenas sumó 10 encuentros en el Torneo Apertura, con 232 minutos en cancha, situación que podría facilitar una eventual salida.

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Antes de su etapa en Mendoza también dejó una buena imagen en Deportivo Madryn, donde convirtió 11 goles entre 2023 y 2024, además de registrar pasos por Flandria, Estudiantes de Buenos Aires, Almagro y otros clubes del ascenso.

Mientras tanto, Colón ya tiene prácticamente cerrada la incorporación de Leandro Garate. El acuerdo con Huracán está sellado y el delantero arribará en las próximas horas a Santa Fe para realizarse la revisión médica y firmar su contrato.

Con Garate encaminado y Ferreyra nuevamente en carpeta, la dirigencia rojinegra busca darle a Medrán las últimas piezas ofensivas para afrontar una segunda rueda en la que el equipo intentará pelear hasta el final por el ascenso a Primera División