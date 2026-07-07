Suspendieron los bailes de República del Oeste: el club aceptó la medida, pero alerta por las pérdidas

El Club República del Oeste acató la suspensión por tres sábados de sus tradicionales bailes tras un pedido de una vecina. Aldo Buffa explicó el alcance de la medida y alertó por el impacto económico.

La suspensión por tres fines de semana consecutivos de los tradicionales bailes del Club República del Oeste generó preocupación en la institución, que asegura que la medida afectará de manera importante sus ingresos. Si bien desde el club aclararon que acatarán la decisión de la Municipalidad de Santa Fe , remarcaron que la resolución representa un perjuicio para el sostenimiento de las actividades deportivas y sociales.

En diálogo con LT10 , el secretario general del club, Aldo Buffa , explicó que la institución fue notificada de la Resolución 26/2026 , firmada por funcionarios municipales, que suspende de manera transitoria la autorización prevista en la Ordenanza N.º 23.477 , normativa que habilita el alquiler del salón donde se desarrolla el tradicional baile de los sábados.

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La suspensión fue a pedido de una vecina

Según detalló Buffa, la medida alcanza a los sábados 4, 11 y 18 de julio y se originó a partir de la presentación realizada por una vecina ante la Municipalidad. "Nos manifestaron que una vecina presentó un certificado médico por un postoperatorio y solicitó la suspensión transitoria del evento. El municipio analizó la situación y resolvió suspender por esos tres sábados tanto el alquiler del salón como la organización del baile", explicó.

El dirigente aclaró que la decisión no responde a incumplimientos por parte del club ni de los organizadores. "No existen multas ni sanciones porque todo lo que el municipio fue solicitando respecto al baile se fue cumpliendo", sostuvo.

Aunque reconoció el impacto económico que tendrá la medida, Buffa aseguró que la institución respetará la resolución. "Nos genera un perjuicio económico muy grande. Hoy los costos de funcionamiento de un club son muy elevados y dejar de contar con ese ingreso nos afecta. Pero entendemos que el municipio tiene las facultades para tomar esta decisión y la aceptamos", afirmó.

El club niega conflictos generalizados con los vecinos

Respecto a las quejas por ruidos y molestias, Buffa señaló que, semanas atrás, mantuvieron reuniones con autoridades municipales para evaluar la convivencia con el barrio. "Se hizo un relevamiento en distintas manzanas y no surgió que el baile fuera un problema generalizado para los vecinos. Tal vez la situación más compleja sea la salida del público, pero entendemos que eso también debe trabajarlo el municipio", indicó.

Además, aseguró que la institución mantiene un diálogo permanente con quienes viven en la zona. "Somos un club abierto. Cuando algún vecino tiene una inquietud, la escuchamos y tratamos de resolverla. Incluso durante las obras que estamos realizando en la parte posterior del club fuimos trabajando junto con ellos", expresó.

Buffa recordó que los eventos funcionan bajo la normativa vigente de nocturnidad y cuentan con horarios establecidos. "La ordenanza fija que el baile debe finalizar a las 4 de la madrugada. No se extiende más allá de ese horario", explicó.

Un ingreso clave para sostener más de 700 deportistas

El dirigente destacó que el club desarrolla una intensa actividad deportiva y que los ingresos provenientes del alquiler del salón ayudan a sostener su funcionamiento cotidiano.

Actualmente, República del Oeste cuenta con:

Más de 350 jugadores de básquet femenino y masculino.

de básquet femenino y masculino. Alrededor de 300 gimnastas en gimnasia deportiva, disciplina en la que el club tiene campeonas y subcampeonas nacionales.

en gimnasia deportiva, disciplina en la que el club tiene campeonas y subcampeonas nacionales. Actividades de Newcom, patín artístico y karate.

En total, unas 700 a 750 personas participan diariamente de las distintas disciplinas. "El baile no representa el mayor ingreso del club, pero sí un porcentaje importante que nos ayuda a sostener profesores, personal de mantenimiento, servicios, materiales deportivos y el funcionamiento general de la institución", explicó Buffa.

Además, recordó que, como ocurre en la mayoría de los clubes de barrio, también organizan ventas de comidas y distintos beneficios para generar recursos.

Una actividad con más de una década de historia

Finalmente, Buffa señaló que el tradicional baile funciona desde hace varios años en la institución y que los distintos organizadores fueron adecuando el evento a los requerimientos municipales.

"El baile lleva entre diez y quince años en el club. Los empresarios que lo organizan fueron haciendo todas las modificaciones que el municipio fue solicitando para continuar con la actividad", concluyó.