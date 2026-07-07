Leandro Garate está en Santa Fe y Colón tiene a su segundo refuerzo

El delantero de 32 años llegó este martes a nuestra ciudad y luego de la revisión médica firmará su contrato con Colón

Colón tiene a su segundo refuerzo. Después de días de gestiones y opciones que fueron quedando en el camino, la dirigencia terminó acordando la llegada de un delantero.

Así las cosas, este martes llegó a Santa Fe Leandro Garate, el atacante de 32 años se someterá a la revisión médica y luego firmará contrato.

Colón suma a Leandro Garate

La operación se llevó a cabo mediante un préstamo sin cargo, dado que el 50% de la ficha del jugador pertenece a Huracán, pero el Globo tiene el 100% de los derechos federativos.

Y como en Huracán no iba a ser tenido en cuenta, la dirigencia decidió prestarlo nuevamente, ya que en la última temporada estuvo jugando en el AEL Larisa de Grecia en donde disputó 33 partidos y anotó cuatro goles.

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Su mejor versión apareció en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de Unión Española entre 2022 y 2023. Allí marcó 33 goles en 71 encuentros, transformándose en uno de los delanteros más efectivos de la liga trasandina.

Garate acumula una extensa carrera tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Disputó 268 partidos oficiales, convirtió 78 goles y entregó 22 asistencias, números que reflejan una trayectoria consolidada como hombre de área.