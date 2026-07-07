Colón no baja los brazos por Herrera y apuesta a un golpe de mercado sobre el cierre

El Sabalero sigue insistiendo por Jonathan Herrera, quien aún no firmó con Defensa y Justicia. Mientras Leandro Garate llegará este martes a Santa Fe, la dirigencia mantiene abiertas otras alternativas como Nicolás Ferreyra para reforzar el ataque.

A horas del cierre del mercado de pases, Colón no da por terminada una de las negociaciones que más entusiasmo generó en las últimas semanas. Pese a que Jonathan "Sultán" Herrera tenía prácticamente acordada su incorporación a Defensa y Justicia tras finalizar su ciclo en Deportivo Riestra, el delantero todavía no estampó la firma y eso mantiene viva la ilusión rojinegra.

En el club santafesino entienden que, mientras el vínculo no esté rubricado, existe margen para intentar convencer al experimentado atacante. Por eso, la dirigencia continúa realizando gestiones y estaría dispuesta a realizar un esfuerzo económico importante para quedarse con un futbolista que Ezequiel Medrán considera ideal para potenciar el frente de ataque.

Herrera, el gran objetivo que Colón se resiste a perder

El delantero de 34 años es uno de los atacantes más experimentados del fútbol argentino y viene de sostener una producción muy interesante en Deportivo Riestra. Durante la última temporada marcó 10 goles entre el Torneo Apertura y el Clausura de 2025, mientras que en 2026 disputó 21 encuentros entre el campeonato local y la Copa Sudamericana.

Su recorrido también incluye pasos por Independiente, San Lorenzo, Patronato, Central Córdoba de Santiago del Estero, Ferro, Audax Italiano de Chile y Atlético Venezuela, entre otros clubes, acumulando 75 goles oficiales a lo largo de su carrera.

Si bien Defensa y Justicia, donde será dirigido por Julio Vaccari, aparece como el principal destino del atacante, en Colón todavía creen que la historia no está terminada y seguirán insistiendo hasta el último momento.

Garate llega y Ferreyra vuelve a escena en Colón

Mientras la dirigencia mantiene abierta la negociación por Herrera, otro movimiento está prácticamente resuelto. Leandro Garate arribará este martes a Santa Fe luego del acuerdo alcanzado con Huracán y, tras superar la revisión médica, firmará su contrato para transformarse en refuerzo sabalero.

En paralelo, la caída de la incorporación de Nicolás Reniero obligó al club a reformular sus planes. El delantero, que tenía un entendimiento para llegar desde el CD Lugo de España, finalmente decidió continuar en Europa luego de modificar las condiciones del acuerdo cuando la operación estaba avanzada.

Ante ese escenario, volvió a ganar fuerza el nombre de Nicolás Ferreyra. El atacante de Gimnasia de Mendoza, dirigido por Medrán durante su etapa en el conjunto mendocino, reapareció como una de las principales alternativas para reforzar el plantel.

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Ferreyra ya había estado en el radar rojinegro semanas atrás, aunque en ese momento optó por permanecer en Mendoza. Ahora, con el mercado ingresando en sus últimas horas, Colón reactivó los contactos y buscará aprovechar cualquier oportunidad que aparezca.

Con Garate prácticamente asegurado, Herrera como gran objetivo y Ferreyra nuevamente en carpeta, el Sabalero acelera las gestiones para cerrar un mercado de pases que todavía puede entregar un último golpe antes de que baje la persiana.