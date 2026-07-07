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Colón, con dudas y certezas, puso primera con la mira en Central Norte

El Sabalero comenzó la semana de entrenamientos tras el triunfazo en Puerto Madryn. El domingo recibirá a Central Norte con el objetivo de prolongar la levantada y seguir prendido en la pelea por la cima de la Zona A de la Primera Nacional.

7 de julio 2026 · 10:29hs
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Colón, con dudas y certezas, puso primera con la mira en Central Norte

Prensa Colón

Con el ánimo renovado luego de una victoria de carácter en Puerto Madryn, Colón regresó este martes a los entrenamientos para comenzar a preparar el compromiso del próximo domingo, cuando desde las 16.30 recibirá a Central Norte en el estadio Brigadier López, por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El equipo de Ezequiel Medrán llega fortalecido después de dar vuelta un partido clave ante Deportivo Madryn y volver a sumar de a tres fuera de Santa Fe, un resultado que lo mantiene tercero en la tabla, a cinco puntos del líder Ferro y a dos del escolta Deportivo Morón.

Ahora, el objetivo será hacerse fuerte nuevamente como local para sostenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

Una vuelta confirmada y varias dudas en Colón

La principal novedad para el cuerpo técnico será el regreso de Federico Rasmussen, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y volverá a estar disponible.

En contrapartida, Ignacio Antonio no podrá ser tenido en cuenta, ya que llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de sanción.

Las mayores incógnitas pasan por el estado físico de varios futbolistas. Nicolás Thaller sufrió una lesión muscular en Puerto Madryn y todo indica que se trataría de un desgarro, por lo que quedaría descartado para el próximo compromiso.

También serán evaluados durante la semana Pier Barrios, quien continúa recuperándose de una ruptura fibrilar; Ignacio Lago, que evoluciona favorablemente tras la operación en una de sus muñecas; y Darío Sarmiento, que terminó el encuentro frente al Aurinegro con una molestia física.

Medrán empieza a delinear el equipo en Colón

Con ese panorama, el entrenador ya comienza a imaginar el once para enfrentar a Central Norte. Rasmussen aparece como el reemplazante natural de Thaller en la defensa, aunque si Barrios recibe el alta médica podría recuperar la titularidad y conformar la zaga junto a Federico Rasmussen, relegando a Sebastián Olmedo.

En el mediocampo también podría haber novedades. Si Lago responde bien durante la semana, tiene muchas chances de regresar al equipo en lugar de Matías Muñoz.

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Sin embargo, si el delantero finalmente no llega en condiciones, otra alternativa que gana fuerza es el ingreso de Franco García. El extremo tuvo un estreno muy positivo en Puerto Madryn, ingresó en el complemento y fue determinante para cambiarle la cara al equipo, por lo que Medrán analiza premiar ese rendimiento con un lugar entre los titulares.

Después de tres presentaciones consecutivas fuera de Santa Fe —con triunfos frente a Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn y la derrota ante Chaco For Ever—, Colón volverá al Brigadier López con la obligación de ratificar todo lo bueno que mostró en el sur del país y seguir alimentando la ilusión de pelear por el ascenso hasta el final de la temporada.

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