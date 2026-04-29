Uno Santa Fe | Colón | Colón

No hay dos sin tres: El guiño en favor de Colón respecto a los delanteros rivales

Mauricio Asenjo, goleador y figura de Los Andes no estará ante Colón. Un hecho que ya supo aprovechar el Sabalero con otros rivales

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 12:34hs
Mauricio Asenjo

Mauricio Asenjo, goleador y figura de Los Andes no estará ante Colón.

El sábado a las 15.30, Colón visitará a Los Andes en un partido clave para volver al triunfo ante un rival directo. Y la buena noticia para el Sabalero, tiene que ver con la ausencia de peso que tendrá el elenco local.

Los goleadores que no juegan ante Colón

Y es que en el triunfo de Los Andes ante San Miguel, Mauricio Asenjo, goleador del Mil Rayitas con cuatro goles, llegó a las cinco tarjetas amarillas y tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

Una ventaja para el equipo que dirige Ezequiel Medrán y que se repite en este campeonato, ya que anteriormente un par de rivales perdieron a sus goleadores en la previa al choque con el Rojinegro.

LEER MÁS: Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

Y es que en la fecha anterior al partido con San Miguel, el delantero y goleador Bruno Nasta llegó a las cinco tarjetas amarillas y en consecuencia, se perdió el cotejo ante el Sabalero,

En tanto que para el encuentro con Godoy Cruz, el delantero Nahuel Ulariaga, quien lleva convertidos dos goles, se perdió el partido por una lesión muscular.

Colón delanteros rivales
Noticias relacionadas
valdez chamorro, la carta de los andes: queremos hacernos fuertes ante un grande como colon

Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: "Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón"

lemos dt de los andes: colon nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

El Pulga destacó el gesto de Colón de poner a disposición el estadio para su despedida.

"Soy un privilegiado porque Colón me ofreció su estadio para despedirme"

en el recuerdo: asi vivio colon la inundacion de 2003

En el recuerdo: así vivió Colón la inundación de 2003

Lo último

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Último Momento
Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes superan el 25% del sueldo comprometido

Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes superan el 25% del sueldo comprometido

Ovación
Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión juega su partido desde las redes: Madelón lidera el mensaje en la previa ante Talleres

Unión juega su partido desde las redes: Madelón lidera el mensaje en la previa ante Talleres

Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

No hay dos sin tres: El guiño en favor de Colón respecto a los delanteros rivales

No hay dos sin tres: El guiño en favor de Colón respecto a los delanteros rivales

Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón

Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: "Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón"

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo