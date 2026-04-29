No hay dos sin tres: El guiño en favor de Colón respecto a los delanteros rivales

Mauricio Asenjo, goleador y figura de Los Andes no estará ante Colón. Un hecho que ya supo aprovechar el Sabalero con otros rivales

Mauricio Asenjo, goleador y figura de Los Andes no estará ante Colón.

El sábado a las 15.30, Colón visitará a Los Andes en un partido clave para volver al triunfo ante un rival directo. Y la buena noticia para el Sabalero, tiene que ver con la ausencia de peso que tendrá el elenco local.

Y es que en el triunfo de Los Andes ante San Miguel, Mauricio Asenjo, goleador del Mil Rayitas con cuatro goles, llegó a las cinco tarjetas amarillas y tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

Una ventaja para el equipo que dirige Ezequiel Medrán y que se repite en este campeonato, ya que anteriormente un par de rivales perdieron a sus goleadores en la previa al choque con el Rojinegro.

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Y es que en la fecha anterior al partido con San Miguel, el delantero y goleador Bruno Nasta llegó a las cinco tarjetas amarillas y en consecuencia, se perdió el cotejo ante el Sabalero,

En tanto que para el encuentro con Godoy Cruz, el delantero Nahuel Ulariaga, quien lleva convertidos dos goles, se perdió el partido por una lesión muscular.