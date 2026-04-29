Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

El púgil santafesino Jonathan Vergara de Colón será parte de la gran velada Mallorca Fight Night que se desarrollará el viernes 1° de mayo en la que peleará con el cubano Castillo Rodríguez

Este viernes 1° de mayo, en el marco del Mallorca Fight Night, se producirá la presentación de Jonathan Chiquito Vergara, en una de las peleas de la gran velada que se desarrollará en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en España. Será en el marco de un festival organizado por Ingo Volckmann del Agon Sports, y que tiene como matchmaker a Hagen Doering y Flavio Oleaga Mirabal. El púgil sabalero irá en busca del título fedelatin AMB en la categoría peso pesado.

El boxeador santafesino Jonathan Vergara que entrena bajo las órdenes de Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, será partícipe de la gran velada que se desarrollará este viernes 1° de mayo en Mallorca, en las Islas Baleares de España. Su rival será Carlos Castillo Rodríguez de Cuba y 29 años de edad, pero que actualmente se encuentra radicado en Hamburgo, Alemania. Será en el marco de una velada con nueve combates en el tradicional escenario de Pueblo Espanyol de Palma de Mallorca.

El santafesino y el cubano llegan a este choque pactado a diez rounds en busca del título Fedelatin de la AMB en la categoría peso pesado. El boxeador Sabalero de 29 años llega con 9 triunfos, 5 por KO, y 3 derrotas, 2 de las cuales fueron por la vía rápida. El denominado Hulk cubano, Carlos Castillo Rodríguez, tiene 10 triunfos, con 6 Kos, y ninguna derrota, por lo cual su objetivo será ampliar aún más su inmaculado récord y se afiance en la clasificación internacional.

Vergara y Lemos viajaron el pasado martes desde Buenos Aires, con escala en Frankfurt, y ya arribaron al aeropuerto Son Sant Joan, para poder cumplimentar este jueves 30 de abril el pesaje en el Carrer de Sant Ignasi. El organizador de este evento pugilístico de primer nivel —el de mayor categoría que jamás se haya visto en la isla balear— es el propietario del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, junto con su promotora de boxeo AGON Sports.

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"Chiquito tuvo una buena preparación por suerte, con rivales y un sparring zurdo, porque el cubano es zurdo. Así que bueno, estamos conformes con la preparación que se hizo. El rival sabemos que es muy duro, es un olímpico cubano que por sus antecedentes lo ha preparado una empresa importante de Alemania. Lo ha contratado y lo ha puesto en sus filas. Y ahora de profesional lleva 10 peleas, las 10 ganadas con 6 Kos" comenzó señalando Carlos Lemos a UNO Santa Fe.

El entrenador del santafesino que peleará en Mallorca agregó que "Castillo es un boxeador que pesa más de 120 kilos, también tiene una altura de casi 2 metros, es zurdo, así que bueno, Chiquito, tiene lo suyo, ha realizado una buena preparación y en particular para este tipo de pelas. Sabe que competir afuera es difícil, pero bueno, no es imposible, él ya tuvo una victoria en Arabia Saudita. Lo importante es que va bien entrenado y ojalá que se pueda dar un resultado positivo".

Por su parte, el propio boxeador Chiquito Vergara, le dijo a UNO Santa Fe que "creo que tuvimos una buena preparación, creemos que estamos bien entrenado para hacer una buena pelea. Y bueno, hay que hacer el pesaje, y esperar nomás que llegue el día. En el exterior siempre es bueno pelear y mostrarse. Son siempre peleas duras, rivales de primer nivel, pero siempre es todo un desafío hacerlo en dicha condición. Igualmente, guanteamos bien durante toda la preparación, y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias".