Tomás Giménez fue contundente: "Colón es un equipo grande, lo único que vale es ascender"

El arquero sabalero analizó el empate ante Mitre, reconoció que el equipo necesitaba ganar y remarcó la importancia de terminar lo más arriba posible para afrontar el Reducido.

Colón igualó sin goles ante Mitre en Santiago del Estero y dejó pasar una oportunidad importante de sumar de a tres en la recta final de la Primera Nacional. Tras el encuentro, Tomás Giménez expresó su disconformidad con el resultado, aunque valoró el punto conseguido como visitante. Además, dejó en claro que el gran objetivo del Sabalero es regresar a Primera División.

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Giménez reconoció que Colón necesitaba ganar ante Mitre

El arquero rojinegro no ocultó la sensación que dejó la igualdad en Santiago del Estero. Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, el Sabalero buscaba una victoria que le permitiera fortalecer su posición en la tabla y acercarse a su objetivo.

“Nos vamos con sabor a poco, es la recta final del campeonato y hoy había que ganar”, manifestó Giménez después del partido.

Sin embargo, el futbolista también reconoció que sumar fuera de casa puede resultar importante en la pelea por mejorar la ubicación de cara a la etapa eliminatoria. Ahora, Colón tendrá que hacer valer ese punto en su próximo compromiso como local.

“Lo importante de esto es que sumamos, habrá que ratificar este punto de local”, sostuvo el arquero, con la mirada puesta en la necesidad de conseguir una victoria en Santa Fe.

El ascenso, el único objetivo de Colón

Más allá del empate, Giménez dejó en claro cuál es la meta que persigue el plantel en este tramo del campeonato. Para el arquero, la obligación de Colón es pelear por el regreso a la máxima categoría, aunque para eso será fundamental cerrar la fase regular en la mejor posición posible.

“Aspiramos a terminar lo más alto. Colón es un equipo grande, lo único que vale es ascender”, afirmó, con un mensaje contundente sobre las expectativas que rodean al conjunto sabalero.

En ese sentido, el equipo deberá aprovechar las fechas que quedan para sumar puntos, mejorar su ubicación y llegar fortalecido al Reducido, una instancia en la que cada partido será determinante para sus aspiraciones.

Por último, Giménez remarcó que el trabajo será clave para afrontar esa etapa de la temporada con las mejores condiciones. “Habrá que trabajar para llegar de la mejor manera al Reducido”, concluyó.