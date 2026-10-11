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Nacho Lago reconoció que Colón dejó escapar dos puntos ante Mitre y apuntó a la falta de eficacia

Lago analizó el empate sin goles en Santiago del Estero, valoró la solidez defensiva del equipo y aseguró que deberán sumar nueve puntos en las últimas tres fechas.

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 18:57hs
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Nacho Lago pidió máxima concentración para afrontar las últimas tres fechas del campeonato.

Nacho Lago pidió máxima concentración para afrontar las últimas tres fechas del campeonato.

Colón empató 0-0 ante Mitre en Santiago del Estero y Nacho Lago dejó en claro que el resultado no terminó de conformarlo. Destacó el esfuerzo físico del equipo y el orden defensivo, pero reconoció que faltó precisión en los metros finales. Además, remarcó la importancia de ganar los próximos partidos para llegar bien al cierre del campeonato.

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Lago explicó qué le faltó a Colón para llevarse la victoria

El atacante consideró que el Sabalero comenzó bien el encuentro, con iniciativa ofensiva durante los primeros minutos, aunque después el desarrollo se volvió más trabado y exigente desde lo físico.

“Habíamos arrancado muy bien, con buen pie ofensivo, tirando la pelota nosotros. También creo que se hizo un esfuerzo físico los primeros 15 o 20 minutos; después, un poco el partido te lleva a bajar la intensidad”, explicó Lago.

Más allá de las dificultades, el futbolista valoró que Colón volviera a mantener su arco en cero, aunque señaló que la principal deuda estuvo en la definición. El equipo acumuló cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, una estadística que refleja la solidez defensiva, pero que necesita acompañarse con mayor producción ofensiva.

“De las bases que tenemos con Iván es mantener siempre el orden. Esa parte la hacemos muy bien, pero siento que falta afinar un poco más en los últimos metros”, sostuvo.

En esa línea, Lago consideró que Colón tuvo herramientas para quedarse con los tres puntos, pero no consiguió resolver las jugadas de ataque. “Si hubiésemos estado más finos, podríamos haber tenido más opciones de gol. Tuvimos centros, pelota parada y creo que faltó un poco más de eficacia. Hoy lo podríamos haber ganado con eso”, analizó.

Las tres finales que le quedan a Colón y el objetivo de sumar nueve puntos

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, Lago reconoció que el plantel es consciente de la importancia de cada encuentro. El delantero evitó poner el foco en los resultados de otros equipos y aseguró que la prioridad está en lo que pueda hacer Colón dentro de la cancha.

“Estamos en la parte más decisiva del torneo. Vamos paso a paso, no pensamos más en ningún rival ni en lo que hacen los demás. Nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer cada fin de semana”, afirmó.

El empate ante Mitre dejó una sensación de insatisfacción en el vestuario, porque la intención era regresar a Santa Fe con una victoria. Sin embargo, el atacante también reconoció que sumar como visitante tiene su valor, aunque el margen de error comienza a reducirse.

“Queda el sabor a poco. Nosotros intentamos siempre ganar. Obviamente que fue importante sumar, porque en otro momento por ahí lo perdíamos, pero uno siempre quiere ganar”, expresó.

De cara a las últimas tres fechas, Lago fue contundente sobre la necesidad de conseguir resultados positivos para mejorar la posición de Colón y afrontar la recta final con confianza. “Hay que sacar nueve de nueve, no solo para quedar lo más alto posible, sino para llegar de la mejor manera a la recta final”, concluyó.

Colón Lago Mitre
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