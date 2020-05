Videla: "El hincha de Colón fue el campeón de esa final"

"Hace un año que dejé de jugar. Fue una decisión familiar de vida más que nada. Estamos en otra etapa a decir verdad. Entiendo que los que más me quieren me acompañaron en su momento y ahora pensé que lo mejor sería que yo los acompañe a ellos. Ahora ya estamos instalados en Cosquín, que es de donde somos", reconoció el cordobés Ezequiel Videla, que dejó una huella imborrable en Colón en la recordada campaña del 2014, donde luchó hasta el final para mantener la categoría cuando estaba prácticamente condenado a jugar en la Primera B Nacional. En diálogo con Radio Gol 96.7, el exvolante central contó cómo fue su paso por Santa Fe e hizo un párrafo a parte al referirse al hincha sabalero.

En la calidez de hogar y manteniendo la cuarentena por la pandemia del coronavirus, tras haber colgado los botines, Ezequiel Videla detalló de ese Colón que tenía como capitán de barco a Diego Osella y a varios referentes que se quedaron a pelearla. Más que nada, porque además del descuento de puntos el club fue sancionado con no incorporar. Él fue la excepción, ya que había un lesionado: "Creo que uno se apoyaba mucho en (Lucas) Landa, (Germán) Montoya y (Gerardo) Alcoba. Estaba Chipi (Darío Gandín) también, que era un histórico, y quizás yo era uno de los más de edad, je. Fue un lindo grupo. Recuerdo que ese equipo tenía muchos chicos del club que luego pudieron dar un salto importante en su carrera".

image.png Ezequiel Videla recordó su paso por Colón en 2014 y elogió al hincha.

Vale resaltar que Ezequiel Videla llegó a la Primera División de Argentina justamente en Colón, ya que antes su carrera había sido en el ascenso: "Uno sabía a dónde iba. Son decisiones personales y creo que fue una de las mejores que tomé en mi carrera. Estaba en la U de Chile muy cómodo, pero cuando salió la chance de Colón no lo dudé pese a los complicaciones que habría por delante. Pero es parte de todo desafío. Creo que tuvimos un final triste, pero mis mejores recuerdos son de ese torneo por todo lo que afrontamos con el promedio. Una sensación de felicidad por cómo afrontamos el problema, pero triste por el final, porque ese equipo no se lo merecía".

"Son cosas que pueden pasar en el fútbol. El promedio lo veo injusto, porque es la sumatoria de tres años y generalmente lo termina padeciendo el grupo menos responsable. Ese equipo tuvo que levantarse con todo en contra y te toca pasar muchas injusticias como esa", reconoció Ezequiel Videla.

Con el descenso consumado en el partido desempate con Atlético de Rafaela en Rosario, muchos se preguntaron por qué no siguió el cordobés, quien se encargó de explicarlo: "La de Racing fue una de las opciones que manejábamos tras ese torneo y como mi pase era de U, ellos no quería que jugara en la segunda división. Entonces debía volver a Chile o jugar en Racing. Queríamos quedarnos en Colón por lo menos seis meses más, pero no se pudo. Santa Fe es una ciudad muy linda donde nos sentimos muy cómodos. El último día fuimos con mi señora a saludar en la sede y tengo fotos guardadas. Fue muy fuerte lo que vivimos".

Respecto a los juveniles que dieron la cara en esa campaña de Colón, manifestó: "Era una camada muy linda que luego pegó el salto justo ese año. Eso hablaba del buen trabajo que se venía haciendo en las inferiores más allá de cómo se esté institucionalmente. Hubo juveniles que rindieron y luego le dejaron cosas al club, como (Lucas) Alario, (Gabriel) Graciani y (Marcelo) Meli".

Ezequiel Videla (Colón de Santa Fe)

En en el final de la entrevista, Ezequiel Videla hizo una reflexión sobre la final de la Copa Sudamericana perdida el 9 de noviembre en Asunción y puso en lo más alto al hincha: "Todos sabemos la fidelidad que tiene el hincha de Colón. Es una cifra muy grande la que llevó a Paraguay y entiendo que lo hizo por ser una oportunidad única tras tantos momentos difíciles. Fue algo muy lindo para la gente más allá del resultado. El hincha de Colón fue el campeón de la final. Es algo histórico para el fútbol argentino de un equipo lleve tanta gente. En lo deportivo, Independiente jugó mejor y fue justo ganador".