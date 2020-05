Zuqui: "Mi balance en Colón es positivo"

El plantel de Colón, al igual que el resto del fútbol argentino, se encuentra a la expectativa para saber cuándo podrán volver a entrenar luego de una reunión que mantuvieron integrantes de la AFA y el Gobierno Nacional. Sin embargo, hay una gran incertidumbre sobre qué ocurrirá con aquellos jugadores a los que se les termina el contrato el próximo 30 de junio. Uno de ellos es Fernando Zuqui, quien debe volver a Estudiantes de La Plata, dueño del 50% de su pase.

Zuqui se encuentra en Santa Fe realizando la cuarentena y constantemente sube a su cuenta de Instagram historias o publicaciones donde se lo ve entrenando para cuando sea el momento de volver a trabajar con Colón. Sin embargo, sabe que será muy difícil continuar debido al alto costo de la opción de compra, con lo cual deberá volver a Estudiantes.

Zuqui habló con El Día de La Plata, donde se refirió a su futuro, más allá de contar sobre su actualidad en Colón. El mendocino habló también sobre su retorno a Estudiantes, donde dejó una frase donde reconoce que su estadía en Santa Fe no se extenderá más allá del 30 de junio. También opinó sobre los rumores que vinculan nuevamente a Luis Rodríguez con Gimnasia de La Plata.

Sobre el balance que hace de su paso por Colón, Zuqui respondió: "Uno bueno. La verdad que en este año y cuatro meses que llevo en el Club, el balance es positivo. Me tocó, desde pelear la zona de abajo, hasta jugar final de Copa Sudamericana. Rescato el hecho de estar en un campeonato internacional y pelear por algo tan importante. Así que el balance es positivo. Aprendí mucho acá en Santa Fe en el club y estoy contento de este último año que tuve en lo personal y también en lo grupal. Ojalá que pueda seguir creciendo".

Luego se lo metió de lleno en su futuro, e indicó: "Es difícil decir algo con respecto al futuro inmediato. Hoy la realidad es que tengo contrato hasta el 30 de junio acá en Colón. Y después de que se me termine, tengo que volver a Estudiantes. Eso es en un principio. No sé qué pasará en estos días. Con este tema del virus, que nos tiene muy preocupados a todos los argentinos, no sabes qué va a pasar ni siquiera con el fútbol en sí".

image.png Ferando Zuqui espera por el retorno a los trabajos con Colón, a pesar que deberá volver a Estudiantes.

En cuanto a lo que considera que puede ocurrir con el fútbol argentino, dijo: "Es algo que se ve día a día. Hay que tener en cuenta cómo va progresando el virus. La realidad es que, en cuanto a lo personal, pienso que es muy pronto para hablar de volver a las canchas. Creo que lo más importante para todos ahora es la salud. Y creo que tiene que estar controlado el tema de esta pandemia para que todos podamos volver a las distintas actividades, tanto los futbolistas como los periodistas o como cualquiera dentro de su ámbito; volver a la normalidad y estar tranquilos de que la pandemia está superada. Insisto en que lo más importante es la salud, lo demás queda en segundo plano en este contexto. Pero ojalá que tengamos la posibilidad de volver lo antes posible a las canchas por el bien de todos".

También opinó sobre su objetivo en Colón, y Zuqui admitió: "Acá lo más importante es que se termina esta pandemia. Eso es fundamental. Y que podamos volver después a la canchas. Obviamente que estoy muy contento acá en Santa Fe, pero Estudiantes es un Club que quiero mucho y en el que viví cosas muy lindas. En principio tengo contrato acá hasta junio y después tengo que volver a Estudiantes, por el que siento mucho cariño".

En tanto que también se le pidió una opinión sobre su primer paso en Estudiantes, y Zuqui respondió: "Me dejó cosas muy lindas. En cuanto a lo deportivo, me hubiese gustado ganar un torneo, pero todavía tengo la posibilidad de conseguirlo. Es un sueño que tengo: salir campeón con Estudiantes. Sería algo hermoso. Pero mi paso fue positivo por donde se vea. La verdad es que estoy muy feliz de seguir perteneciendo al Club".

Zuqui comparte equipo, entre otros, con Luis Rodríguez, quien hace algunos días atrás fue noticia en la Ciudad por una sugestiva publicación en Instagram, en la que se lo ve en la Selección Argentina local que comandó en su momento el hoy entrenador de Gimnasia.

Al momento de referirse a dicha situación, el volante manifestó: "Vi la foto que subió porque lo sigo en las redes sociales más allá de ser compañeros de equipo. Pero no sé nada al respecto y él tampoco ha mencionado nada. No estoy enterado de nada de lo que pueda ser su futuro. Ojalá que sea lo mejor para él".