Chancalay: "Estamos renovados con la vuelta de Domínguez"

Tomás Chancalay terminó jugando como titular el último partido de la temporada, en la gran victoria frente a Rosario Central por 1-0 en el Gigante de Arroyito, cotejo que marcó el retorno de Eduardo Domínguez como entrenador de Colón.

Chanca convirtió uno de los tantos de la victoria y fue clave para que Colón consiga un gran triunfo. Justamente quien volvió a confiar en sus capacidades fue Eduardo Domínguez, quien lo hizo debutar en su anterior paso por el club, donde se consiguieron resultados muy importantes, con dos clasificaciones consecutivas para disputar la Copa Sudamericana.

Chancalay habló con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), sobre el momento que le toca atravesar en su carrera, pero también se refirió a sus inicios y destacó de qué manera incidió el retorno de Domínguez para que Colón pueda recuperar la sonrisa, en una temporada que parecía que podría terminar con el descenso, cuestión que luego quedó al margen tras la suspensión del campeonato y los descensos.

En el arranque de la charla se refirió a sus arranques en el fútbol e indicó: "Yo toda la vida jugué de enganche, tanto en inferiores como en reserva. Después fui variando un poco, empecé a jugar un poco más de delantero, otras veces de volante por izquierda, pero mi posición siempre fue la de enganche".

Chancalay.jpg En 2017 Domínguez hizo debutar a Chancalay, quien le dio la victoria a Colón ante Arsenal en su primer tanto como profesional. Internet

En cuanto a lo que fue su desembarco en la máxima categoría de Colón, recalcó: "Cuando llegué a Primera División, tuve que adaptarme un montón. Cambiar de posiciones, ir aprendiendo cosas de marca y posicionamientos, que por ahí en las otras posiciones al estar más acostumbrado a uno se le hacía más fácil. Uno tuvo que ir acostumbrándose y cambiando, más en Primera que se juega a un ritmo muy rápido".

También a Chancalay se le hizo referencia a la final que Colón perdió ante Independiente del Valle, en la Copa Sudamericana 2019 y agregó: "Fue impactante y algo increíble. No fue lo más importante que viví, porque tomo como muy importante lo que me pasó con la Selección en el Mundial, más allá del resultado. Pero entrar al estadio en Paraguay y ver a toda esa gente cantando fue impactante, se me ponía la piel de gallina. En lo deportivo fue importante porque llegamos a una final".

Pero no todo quedó ahí y también opinó sobre el retorno de Eduardo Domínguez a la conducción técnica, y manifestó: "El plantel está muy bien, muy renovado y con otra cara. Más que terminamos de una manera que no se venía dando muy habitualmente en nosotros, se nos venía complicando, pero terminamos bien y estamos entrenando muy bien cada uno en su casa".